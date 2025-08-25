Мужчина выпил и разбил остановку в Астане

В Астане сотрудники полиции привлекли к ответственности мужчину, в состоянии опьянения повредившего остановочный павильон, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, информация о правонарушении поступила на канал "102" - на улице Валиханова в районе Байқоңыр неизвестные лица разбили стеклянную панель остановочного павильона.

"В ходе проверки установлен подозреваемый - 37-летний мужчина. Выяснилось, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно повредил городское имущество. По решению суда нарушитель арестован на 10 суток за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", - сообщают правоохранители.

Отмечается, что с начала года в столице за аналогичные правонарушения к ответственности привлечено 165 человек.

Порча имущества - это не только нарушение закона, но и неуважение к окружающим. Полиция напоминает: за порчу городского имущества предусмотрена ответственность. Повреждение остановок, лавочек, малых архитектурных форм и прочих объектов инфраструктуры наносит ущерб городу и мешает комфортной жизни граждан.

"Призываем жителей бережно относиться к общественному имуществу и сообщать о подобных фактах по номеру "102", - обращаются полицейские к казахстанцам.

Напомним о подобном случае в Астане - тогда мужчина решил испытать на прочность стекло павильона остановки и свою черепную коробку: горожанин ударил остановку головой.

Ранее мы писали о том, что разбившего теплую остановку в Костанае мужчину оштрафовали и заставили делать ремонт.

А в середине января вандалы разбили теплую остановку в Караганде. Тогда власти обратились к горожанам с просьбой.

