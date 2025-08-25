Хищения на миллиард на Экибастузской ГРЭС-2: обвиняемых оправдали
Опубликовано:
В Экибастузе суд вынес оправдательный приговор в отношении 4 подсудимых, которых обвинили в хищении на ГЭС-2 в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на Павлодарский областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело о хищении чужого имущества путем присвоения и растраты, совершенного в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения (по п.2 ч.4 ст.189 УК), рассмотрел Экибастузский городской суд. На скамье подсудимых оказались четыре человека.
Органом уголовного преследования четверо подсудимых обвинялись в хищении денежных средств АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" в особо крупном размере, предназначенных на выполнение комплекса работ по устройству роторно-погрузочной машины и приобретения оборудования земснаряда.
По версии следствия, хищение произошло путем заключения договора подряда с ТОО, не имеющем материальных и трудовых ресурсов для выполнения работ.
"При этом подрядчиками работы в полном объеме не выполнены и поставка оборудования была осуществлена не в полном объеме", - отметили в суде.
Действия одного из подсудимых суд переквалифицировал с п.2 ч.4 ст.189 УК на п.2 ч.4 ст.190. В итоге его признали виновным в совершении мошенничества.
"Однако подсудимый освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, производство по делу прекращено", - уточнили в суде.
По второму эпизоду, вмененному по п.2 ч.4 ст.190, мужчину оправдали за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения.
Трех других подсудимых признали невиновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.2 ч.4 ст.189 УК. Их оправдали за отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения с признанием права на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.
Гражданский иск АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" удовлетворили частично, исковые требования в отношении оправданных оставили без рассмотрения. Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, в начале года стало известно, что на Экибастузской ГРЭС-2 выявили растрату средств, предназначенных на расширение и реконструкцию тепловой электростанции с установкой 3-го энергоблока. Сумма неподтвержденных работ составила примерно один миллиард тенге.
По информации на официальном сайте, Экибастузская ГРЭС-2 - тепловая электростанция в Экибастузе. Строительные работы на данной площадке были начаты в 1979 году. Первый энергоблок сдан в 1990 году, 2-й - в 1993 году. Мощность каждого составила 500 МВт.
Также на данной станции зарегистрирована самая высокая в мире дымовая труба в 420 метров, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2278683-hishcheniya-na-milliard-na-ekibastuzskoy-gres-2-obvinyaemyh-opravdali/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах