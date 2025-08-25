Хищения на миллиард на Экибастузской ГРЭС-2: обвиняемых оправдали

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Хищения на миллиард на Экибастузской ГРЭС-2: обвиняемых оправдали

      Опубликовано:

      Экибастузская ГРЭС-2
      Экибастузская ГРЭС-2. Фото: gres2.kz

      В Экибастузе суд вынес оправдательный приговор в отношении 4 подсудимых, которых обвинили в хищении на ГЭС-2 в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на Павлодарский областной суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело о хищении чужого имущества путем присвоения и растраты, совершенного в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения (по п.2 ч.4 ст.189 УК), рассмотрел Экибастузский городской суд. На скамье подсудимых оказались четыре человека.

      Органом уголовного преследования четверо подсудимых обвинялись в хищении денежных средств АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" в особо крупном размере, предназначенных на выполнение комплекса работ по устройству роторно-погрузочной машины и приобретения оборудования земснаряда.

      По версии следствия, хищение произошло путем заключения договора подряда с ТОО, не имеющем материальных и трудовых ресурсов для выполнения работ.

      "При этом подрядчиками работы в полном объеме не выполнены и поставка оборудования была осуществлена не в полном объеме", - отметили в суде.

      Действия одного из подсудимых суд переквалифицировал с п.2 ч.4 ст.189 УК на п.2 ч.4 ст.190. В итоге его признали виновным в совершении мошенничества.

      "Однако подсудимый освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, производство по делу прекращено", - уточнили в суде.

      По второму эпизоду, вмененному по п.2 ч.4 ст.190, мужчину оправдали за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения.

      Трех других подсудимых признали невиновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.2 ч.4 ст.189 УК. Их оправдали за отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения с признанием права на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.

      Гражданский иск АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" удовлетворили частично, исковые требования в отношении оправданных оставили без рассмотрения. Приговор пока не вступил в законную силу.

      Напомним, в начале года стало известно, что на Экибастузской ГРЭС-2 выявили растрату средств, предназначенных на расширение и реконструкцию тепловой электростанции с установкой 3-го энергоблока. Сумма неподтвержденных работ составила примерно один миллиард тенге.

      По информации на официальном сайте, Экибастузская ГРЭС-2 - тепловая электростанция в Экибастузе. Строительные работы на данной площадке были начаты в 1979 году. Первый энергоблок сдан в 1990 году, 2-й - в 1993 году. Мощность каждого составила 500 МВт.

      Также на данной станции зарегистрирована самая высокая в мире дымовая труба в 420 метров, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.