Хищения на миллиард на Экибастузской ГРЭС-2: обвиняемых оправдали

В Экибастузе суд вынес оправдательный приговор в отношении 4 подсудимых, которых обвинили в хищении на ГЭС-2 в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на Павлодарский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело о хищении чужого имущества путем присвоения и растраты, совершенного в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения (по п.2 ч.4 ст.189 УК), рассмотрел Экибастузский городской суд. На скамье подсудимых оказались четыре человека.

Органом уголовного преследования четверо подсудимых обвинялись в хищении денежных средств АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" в особо крупном размере, предназначенных на выполнение комплекса работ по устройству роторно-погрузочной машины и приобретения оборудования земснаряда.

По версии следствия, хищение произошло путем заключения договора подряда с ТОО, не имеющем материальных и трудовых ресурсов для выполнения работ.

"При этом подрядчиками работы в полном объеме не выполнены и поставка оборудования была осуществлена не в полном объеме", - отметили в суде.

Действия одного из подсудимых суд переквалифицировал с п.2 ч.4 ст.189 УК на п.2 ч.4 ст.190. В итоге его признали виновным в совершении мошенничества.

"Однако подсудимый освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, производство по делу прекращено", - уточнили в суде.

По второму эпизоду, вмененному по п.2 ч.4 ст.190, мужчину оправдали за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения.

Трех других подсудимых признали невиновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.2 ч.4 ст.189 УК. Их оправдали за отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения с признанием права на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.

Гражданский иск АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" удовлетворили частично, исковые требования в отношении оправданных оставили без рассмотрения. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, в начале года стало известно, что на Экибастузской ГРЭС-2 выявили растрату средств, предназначенных на расширение и реконструкцию тепловой электростанции с установкой 3-го энергоблока. Сумма неподтвержденных работ составила примерно один миллиард тенге.

По информации на официальном сайте, Экибастузская ГРЭС-2 - тепловая электростанция в Экибастузе. Строительные работы на данной площадке были начаты в 1979 году. Первый энергоблок сдан в 1990 году, 2-й - в 1993 году. Мощность каждого составила 500 МВт.

Также на данной станции зарегистрирована самая высокая в мире дымовая труба в 420 метров, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса.

