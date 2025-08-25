Эпическую массовую драку сняли на видео в Шымкенте
На одной из улиц Шымкента на видео сняли массовую драку. Всех участников потасовки задержали, возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
Видео ночной драки в Шымкенте опубликовал Egov.press в Instagram.
"Жители не поделили что-то и совершенно неожиданно устроили эпическую массовую драку между собой", - говорится в посте.
Как отметили в пресс-службе Департамента полиции Шымкента, снятый на видео конфликт произошел 16 августа 2025 года. Возбуждено уголовное дело.
"Все участники инцидента были установлены и задержаны", - уточнили в ведомстве.
Проводится комплекс следственных мероприятий по установлению всех обстоятельств дела. По окончании расследования действиям участников будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение.
Ранее в Сети опубликовали видео потасовки между двумя группами молодых людей в Қонаеве. В ходе конфликта совершен наезд автомобиля на нескольких людей.
На одной из курортных зон Алаколя сняли на видео конфликт между отдыхающими. В полиции заявили, что драка была не массовой - повздорили только два человека, а остальные стали очевидцами.
В Туркестанской области конфликт между соседями на бытовой почве привел к избиению семьи в их доме. Всех участников инцидента доставили в полицию и допросили. Возбуждено уголовное дело.
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику и сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.
