Казахстанцы получили по 8 лет за Telegram-канал с оборотом в 100 млн тенге

В Костанае судом вынесен обвинительный приговор по делу о сбыте наркотических средств через социальные сети, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, расследование проведено Департаментом АФМ по Костанайской области.

Следствием установлено, что группа лиц организовала в Telegram наркошоп под названием Thс Seller.

Через данный ресурс более 2 тысяч клиентов приобрели наркотики, общий оборот превысил 100 млн тенге.

"Для обналичивания наркодоходов использовались банковские карты, оформленные на подставных лиц (дропперов).

В ходе обыска изъяты марихуана и гашиш общим весом свыше 30 кг.

Приговором суда виновные приговорены к 8 годам лишения свободы", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, судом конфискованы приобретенные на преступные доходы 2 автомашины.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Астане задержали мужчину, квартира которого, предположительно, была складом интернет-магазина по продаже наркотиков. При обыске полицейские обнаружили и изъяли: 5 пластиковых тар с порошкообразным веществом, 2 контейнера с таблетками (более 500 штук), 70 свертков и два пакета с веществом белого цвета со специфическим запахом, пластиковую бутылку с жидкостью, внешне напоминающей масло. Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются наркотическим средством "меткатинон" (эфедрон) общим весом более 6 кг. Возбуждено уголовное дело.

В Восточно-Казахстанской области задержали местного жителя, подозреваемого в организации наркошопа. В его доме обнаружили "товар" стоимостью на черном рынке более 20 млн тенге.

