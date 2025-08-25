Казахстанцы получили по 8 лет за Telegram-канал с оборотом в 100 млн тенге
В Костанае судом вынесен обвинительный приговор по делу о сбыте наркотических средств через социальные сети, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, расследование проведено Департаментом АФМ по Костанайской области.
Следствием установлено, что группа лиц организовала в Telegram наркошоп под названием Thс Seller.
Через данный ресурс более 2 тысяч клиентов приобрели наркотики, общий оборот превысил 100 млн тенге.
"Для обналичивания наркодоходов использовались банковские карты, оформленные на подставных лиц (дропперов).
В ходе обыска изъяты марихуана и гашиш общим весом свыше 30 кг.
Приговором суда виновные приговорены к 8 годам лишения свободы", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, судом конфискованы приобретенные на преступные доходы 2 автомашины.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Астане задержали мужчину, квартира которого, предположительно, была складом интернет-магазина по продаже наркотиков. При обыске полицейские обнаружили и изъяли: 5 пластиковых тар с порошкообразным веществом, 2 контейнера с таблетками (более 500 штук), 70 свертков и два пакета с веществом белого цвета со специфическим запахом, пластиковую бутылку с жидкостью, внешне напоминающей масло. Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются наркотическим средством "меткатинон" (эфедрон) общим весом более 6 кг. Возбуждено уголовное дело.
В Восточно-Казахстанской области задержали местного жителя, подозреваемого в организации наркошопа. В его доме обнаружили "товар" стоимостью на черном рынке более 20 млн тенге.
