Казахстанцы получили по 8 лет за Telegram-канал с оборотом в 100 млн тенге

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Казахстанцы получили по 8 лет за Telegram-канал с оборотом в 100 млн тенге

      Опубликовано:

      Спецоперация в Костанае
      Спецоперация в Костанае. Кадр из видео: t.me/afm_rk

      В Костанае судом вынесен обвинительный приговор по делу о сбыте наркотических средств через социальные сети, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, расследование проведено Департаментом АФМ по Костанайской области.

      Следствием установлено, что группа лиц организовала в Telegram наркошоп под названием Thс Seller.

      Через данный ресурс более 2 тысяч клиентов приобрели наркотики, общий оборот превысил 100 млн тенге.

      "Для обналичивания наркодоходов использовались банковские карты, оформленные на подставных лиц (дропперов).

      В ходе обыска изъяты марихуана и гашиш общим весом свыше 30 кг.

      Приговором суда виновные приговорены к 8 годам лишения свободы", - рассказали в ведомстве.

      Кроме того, судом конфискованы приобретенные на преступные доходы 2 автомашины.

      Приговор не вступил в законную силу.

      Ранее в Астане задержали мужчину, квартира которого, предположительно, была складом интернет-магазина по продаже наркотиков. При обыске полицейские обнаружили и изъяли: 5 пластиковых тар с порошкообразным веществом, 2 контейнера с таблетками (более 500 штук), 70 свертков и два пакета с веществом белого цвета со специфическим запахом, пластиковую бутылку с жидкостью, внешне напоминающей масло. Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются наркотическим средством "меткатинон" (эфедрон) общим весом более 6 кг. Возбуждено уголовное дело.

      В Восточно-Казахстанской области задержали местного жителя, подозреваемого в организации наркошопа. В его доме обнаружили "товар" стоимостью на черном рынке более 20 млн тенге.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.