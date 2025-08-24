"Зачем ты забрал у моего отца телефон?": полиция Уральска разозлила мошенников и записала разговор

В Уральске полицейские не дали мужчине перевести мошенникам 1,3 млн тенге. Разговор полиции и мошенников получилось записать на видео, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ЗКО.

В Instagram-аккаунте Департамента полиции Западно-Казахстанской области сняли на видео разговор с мошенниками, когда местный житель через банкомат пытался перевести им 1,3 млн тенге.

На кадрах видно, как сотрудники полиции заметили мужчину у терминала, который разговаривал по телефону и волновался. Полицейские вмешались и объяснили, что на другом конце провода могут быть мошенники.

Сначала на видео слышно девушку, которая проявила недовольство тем, что к мужчине подходят посторонние. Мошенница велела мужчине отвечать всем, что он "переводит деньги дочери" и посетовала, что к нему "подходят всякие любопытные".

После полиция начала объяснять мужчине, что его пытаются обмануть. Житель Уральска пришел в смятение и объяснял стражам порядка, что это звонящие пытаются помешать мошенникам. Сотрудникам полиции он поверил позже, когда принял один из следующих звонков.

На другом конце провода было слышно мужчину, который пытался заставить мужчину уйти в другое место. Далее телефон в руки взял полицейский и между ними состоялся напряженный диалог.

"Зачем ты взял телефон моего отца? Кто вы такой? Немедленно верните моему отцу телефон", - не сдавался мошенник, который не смог ответить на вопрос, какое отчество у его "отца".

В итоге, перевод был сорван. Позже выяснилось, что несколько дней подряд злоумышленники звонили мужчине, представляясь сотрудниками полиции, и утверждали, что его сбережения находятся под угрозой. Для их "спасения" мужчину склоняли снять деньги с депозита и перевести на якобы "безопасный" счет.

В июле этого года разговор полицейского начальника с мошенником сняли на видео в СКО.

Ранее стало известно, что жительница Шымкента потеряла 2 млн тенге из-за мошенников. Эту сумму взыскали с человека, на чей счет она перевела деньги. Он утверждал, что лишь выполнил просьбу позвонившего ему человека, но не смог подтвердить законные основания получения денег.

А потерявшая 26 млн тенге казахстанка не смогла вернуть деньги. В ЗКО иск женщины о неосновательном обогащении по делу о покупке криптовалюты оставили без удовлетворения.

