"Разборки между группами": конфликт с наездом на нескольких людей попал на видео в Қонаеве

В Сети опубликовано видео конфликта между двумя группами молодых людей в Қонаеве. В ходе конфликта был совершен наезд на нескольких людей, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте "Письма президенту" опубликовали видео с информацией о ЧП в городе Қонаев.

"В Қонаеве произошли разборки между группами лиц, в результате которых серьезно пострадали люди. Очевидцы утверждают, что в них участвовали некоторые фигуранты, связанные с осужденными по прошлогоднему инциденту со стрельбой, в котором погиб 20-летний парень", - сказано в описании к видео.

На самих кадрах сначала видно молодых людей, которые приехали на нескольких машинах к одному из зданий в городе. Они начали открывать двери салона и багажника, а также вытаскивать из них некие предметы.

Позже видно, как на скорости подъехал другой автомобиль и разом сбил двух человек, но одному из пострадавших позже удалось подняться. Следом на место происшествия подъехала еще одна машина, которая тоже чуть не задела одного из молодых людей.

Вскоре противоборствующие группы уезжают с места ЧП, друзья помогли пострадавшим сесть в машину, на место приехала полиция.

Внимание! 18+! Видео содержит жестокие сцены насилия!

О расследовании данного происшествия рассказали в Департаменте полиции Алматинской области.

"По данному факту полицией возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Полицейскими по горячим следам установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания двое подозреваемых.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в ДП.

