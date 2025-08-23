Влюбленную пару задержали в Астане после обысков (видео)
В Астане задержали влюбленную пару - 31-летнего мужчину и 22-летнюю девушку. Молодых людей подозревают в закладке наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в рамках ОПМ "Қарасора-2025" оперативниками был остановлен автомобиль Kia Rio, в котором находились 31-летний мужчина и 22-летняя девушка.
В ходе обыска салона в сумке было обнаружено и изъято 20 свертков с веществом порошкообразной консистенции бело-бежевого цвета.
Далее при личном обыске у гражданки было найдено и изъято 10 свертков с подобным веществом.
Кроме того, при обыске по месту жительства в спальне изъяты еще 53 свертка аналогичного вещества.
Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством - мефедрон.
"Установлено, что молодые люди около года работают в качестве курьеров-закладчиков на интернет-магазин, осуществляющий сбыт синтетических наркотиков посредством Telegram.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Фигуранты водворены в изолятор временного содержания", - рассказали в МВД.
Ранее в области Жетісу семейную пару задержали по подозрению в незаконной торговле сотнями электронных устройств для потребления табака. Также по этому делу были задержаны еще два человека. В полиции напомнили, что за продажу и распространение электронных систем потребления табака, ароматизаторов и жидкостей к ним предусмотрена уголовная ответственность.
В Алматы задержали подозреваемого в хранении и распространении наркотиков. Запрещенные вещества в ходе обыска обнаружили у него дома. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.
