"Семейный бизнес" стал причиной задержания четверых человек в области Жетісу (видео)
Опубликовано:
В области Жетісу правоохранители задержали сразу четверых человек, которых подозревают в организации бизнеса по продаже вейпов, передает NUR.KZ со ссылкой на портал МВД Polisia.kz.
По данным полицейских, перед задержанием они провели "контрольный закуп в Талдыкоргане": правоохранители че мессенджер заказали вейпы у 27-летнего горожанина. Их в итоге им продали, а покупку доставил курьер.
"В ходе дальнейшей операции полицейские задержали его супругу, а также 28-летнего мужчину, в автомобиле которого было обнаружено и изъято 275 электронных систем потребления табака (вейпов)", - рассказали в полиции.
Вместе с семейной парой и мужчиной задержали еще 20-летнего казахстанца. Он, как считают в полиции, под видом таксиста развозил вейпы покупателям.
"Вейпы представляют серьезную угрозу здоровью и формируют зависимость, особенно среди молодежи", - напомнили полицейские.
Напомним, что с 20 июня прошлого года действует законодательный запрет на продажу электронных сигарет в Казахстане.
Согласно статье 301-1 УК РК, оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 200 МРП (790 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.
Ранее мы сообщали, что житель Усть-Каменогорска предстал перед судом за продажу одного вейпа через Telegram и получил штраф более 360 тыс. тенге.
В Караганде сотрудники правоохранительных органов конфисковали вейпы на сумму свыше 10 млн тенге и задержали трех человек по подозрению в незаконной торговле.
А в прошлом месяце мы писали, что в Астане задержали мужчину, которого подозревают в продаже вейпов. Против него возбудили уголовное дело.
