"Зарегистрировать компанию за деньги": АФМ обратилось к казахстанцам из-за криминальной схемы

Агентство по финансовому мониторингу обратилось к казахстанцам из-за новой криминальной схемы, в которую могут попасть граждане, передает NUR.KZ.

Как отметили в АФМ, за простым предложением "зарегистрировать компанию за деньги" может скрываться участие в преступных схемах и серьезная ответственность.

Подчеркивается, что преступные группы нередко используют юридические лица, чтобы отмыть доходы, полученные незаконным путем.

Для этого они:

привлекают подставных лиц (часто безработные, пенсионеры, студенты, жители сельской местности);

используют сложную цепочку компаний- учредителей, в том числе иностранных, зарегистрированных в оффшорах;

часто меняют учредителей.

"В последнее время участились случаи, когда гражданам предлагают за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, стать его учредителем и руководителем.На первый взгляд такие предложения могут показаться безобидными, однако на практике они связаны с противоправными схемами", - говорится в сообщении.

В АФМ предупредили, что впоследствии эти юридические лица используются в целях обналичивания денежных средств, уклонения от уплаты налогов, прикрытия фиктивной деятельности.

"Если вы соглашаетесь на такую регистрацию, вы становитесь подставным лицом — формальным учредителем компании, используемой в преступных целях. Даже если вы лично не совершаете никаких операций, вы можете попасть в орбиту уголовного преследования", - предупредили в агентстве.

Помните:

Вы несете ответственность за деятельность зарегистрированной на вас компании;

Ваши персональные данные могут быть использованы повторно в других незаконных схемах;

Вознаграждение не стоит последствий в виде судимости, штрафов и ограничения свободы.

Не рискуйте своей свободой и репутацией, призвали в АФМ.

"Если вам предлагают зарегистрировать юридическое лицо за деньги - откажитесь и при необходимости обратитесь в уполномоченные органы. Призываем проявлять максимальную осмотрительность и не становиться участником преступных схем", - говорится в сообщении.

Также недавно Нацбанк обратил внимание на участившиеся случаи мошенничества в отношении пожилых казахстанцев - специалисты дали свои рекомендации, как защититься от аферистов.

Национальный Банк рекомендовал родственникам и опекунам пожилых граждан помочь им настроить на мобильных устройствах функцию блокировки неизвестных номеров, а также регулярно напоминать о необходимости отказа от перехода по сомнительным ссылкам, открытия неизвестных файлов и установки подозрительных приложений.

Также участились случаи, когда гражданам звонят мошенники, представляясь сотрудниками КНБ. Казахстанцев призвали к бдительности.

