"Лучший подарок на день рождения": лишившейся жилья актюбинке вернули 9 млн тенге

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      "Лучший подарок на день рождения": лишившейся жилья актюбинке вернули 9 млн тенге

      Опубликовано:

      Полицейские передали пенсионерке деньги
      Актюбинке вернули деньги. Кадр из видео: ДП Актюбинской области

      Жительница Актюбинской области продала квартиру и отдала эти деньги и свои сбережения мошенникам. Киберполицейским удалось вернуть ей 9 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

      Как сообщает пресс-служба ведомства, 22 августа сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП Актюбинской области вернули 70-летней пенсионерке более 9 миллионов тенге, похищенных кибермошенниками.

      "Женщина, оказавшись под психологическим влиянием злоумышленников, в течение двух месяцев передала им свыше 18 миллионов тенге и осталась без жилья", - отметили в ведомстве.

      Потерпевшая обратилась в полицию лишь в начале августа, осознав, что стала жертвой обмана.

      В ходе досудебного расследования выяснилось, что пенсионерка сначала отдала сбережения, накопленные за 20 лет, - около 9 миллионов тенге. Затем она передала средства, вырученные от продажи квартиры.

      Обе суммы передавались через службу такси - в конце июня и в конце июля соответственно.

      Мошенники действовали по типичной схеме: сначала на телефон потерпевшей поступило SMS-сообщение с номера 1414, после чего с ней связались лица, представившиеся сотрудниками службы безопасности портала eGov и национальной безопасности.

      "Под предлогом атаки на ее банковский счет они убедили женщину снять деньги, чтобы положить их на "безопасный" счет. Узнав, что одинокая пенсионерка планирует продать квартиру для переезда к дочери за границу, злоумышленники уговорили ее передать и эти средства", - сообщили в ДП региона.

      "Сказали, что они из Национального банка. Говорили: "Сейчас приедет инкассаторская машина, и вы должны отдать все деньги". Я так и сделала. Деньги от квартиры ушли неизвестно куда", - поделилась пенсионерка на видео.

      В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники киберполиции установили, что деньги были отправлены в Шымкент. В ходе командировки оперативная группа выявила и изъяла похищенные средства.

      Для вручения найденных средств и оказания моральной поддержки пожилой женщине полицейские пригласили ее в здание подразделения. Потерпевшая была растрогана до слез и выразила благодарность сотрудникам полиции за возвращение средств, надежда на которые, по ее словам, уже была утрачена.

      "Хотя я всю жизнь проработала учителем и считаю себя грамотным человеком, не понимаю, как смогла поверить мошенникам. Даже не знаю, почему сразу не обратилась в полицию или банк. Через два дня у меня день рождения, и вы сделали мне настоящий подарок", - сказала пенсионерка.

      Ранее стало известно, что доверчивая пенсионерка из Акмолинской области перевела 1 млн тенге на неизвестный счет, поверив позвонившим ей мошенникам.

      А пожилая жительница Шымкента стала жертвой новой схемы мошенников - женщине сообщили об угрозе потери жилья и, что спасти ситуацию может продажа квартиры. Под постоянным давлением и угрозами, что пострадают близкие, пенсионерка, словно под гипнозом, начала выполнять все указания мошенников.

      В Петропавловске полицейские спасли пенсионерку от мошенников. На видео женщина рассказала, каким образом ее хотели обмануть, при этом просили соблюдать строгую конфиденциальность и срочно перевести деньги. Началось все со звонка якобы медсестры из поликлиники.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.