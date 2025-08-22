"Лучший подарок на день рождения": лишившейся жилья актюбинке вернули 9 млн тенге

Жительница Актюбинской области продала квартиру и отдала эти деньги и свои сбережения мошенникам. Киберполицейским удалось вернуть ей 9 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 22 августа сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП Актюбинской области вернули 70-летней пенсионерке более 9 миллионов тенге, похищенных кибермошенниками.

"Женщина, оказавшись под психологическим влиянием злоумышленников, в течение двух месяцев передала им свыше 18 миллионов тенге и осталась без жилья", - отметили в ведомстве.

Потерпевшая обратилась в полицию лишь в начале августа, осознав, что стала жертвой обмана.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что пенсионерка сначала отдала сбережения, накопленные за 20 лет, - около 9 миллионов тенге. Затем она передала средства, вырученные от продажи квартиры.

Обе суммы передавались через службу такси - в конце июня и в конце июля соответственно.

Мошенники действовали по типичной схеме: сначала на телефон потерпевшей поступило SMS-сообщение с номера 1414, после чего с ней связались лица, представившиеся сотрудниками службы безопасности портала eGov и национальной безопасности.

"Под предлогом атаки на ее банковский счет они убедили женщину снять деньги, чтобы положить их на "безопасный" счет. Узнав, что одинокая пенсионерка планирует продать квартиру для переезда к дочери за границу, злоумышленники уговорили ее передать и эти средства", - сообщили в ДП региона.

"Сказали, что они из Национального банка. Говорили: "Сейчас приедет инкассаторская машина, и вы должны отдать все деньги". Я так и сделала. Деньги от квартиры ушли неизвестно куда", - поделилась пенсионерка на видео.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники киберполиции установили, что деньги были отправлены в Шымкент. В ходе командировки оперативная группа выявила и изъяла похищенные средства.

Для вручения найденных средств и оказания моральной поддержки пожилой женщине полицейские пригласили ее в здание подразделения. Потерпевшая была растрогана до слез и выразила благодарность сотрудникам полиции за возвращение средств, надежда на которые, по ее словам, уже была утрачена.

"Хотя я всю жизнь проработала учителем и считаю себя грамотным человеком, не понимаю, как смогла поверить мошенникам. Даже не знаю, почему сразу не обратилась в полицию или банк. Через два дня у меня день рождения, и вы сделали мне настоящий подарок", - сказала пенсионерка.

