    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Дело Хасана Касымбаева: боец ММА рассказал о похищении и жестоком избиении

      Опубликовано:

      Зал судебных заседаний
      В зале суда. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

      В Талгарском районном суде по делу Хасана Касымбаева выступил потерпевший Арман Алимов, заявивший, что в 2021 году стал жертвой похищения и жестокого избиения, передает МИА "Казинформ".

      По словам Алимова, с главным подсудимым он был знаком с 2016 года. Как следует из показаний потерпевшего, в 2020 году в Енбекшиказахском районе произошла перестрелка, в результате которой пострадал Мадияр Калимжанов.

      Вскоре после этого с Алимовым из места лишения свободы связался брат Хасана - Ержан Касымбаев. Он поинтересовался, имел ли Алимов какое-либо отношение к инциденту и направлял ли туда людей. Потерпевший утверждал, что отрицал свою причастность, отметив лишь, что на месте могли находиться его знакомые.

      В следующем году был избит близкий друг Алимова. После визита к нему в больницу потерпевший заметил, что за ним ведется слежка. Он начал видеть возле своего дома автомобиль, который регулярно появлялся неподалеку в течение примерно двух недель.

      Однако тогда он, по его словам, не придавал этому значения. Лишь позже, во время установки турника для детей, Алимов увидел неподалеку Руслана Алиева и узнал в нем человека, следившего за ним.

      Алимов также подробно описал обстоятельства нападения. По его словам, нападение произошло у одного из магазинов, где его окружили пятеро человек. Машина, в которую его впоследствии поместили, уже стояла неподалеку.

      Сначала его схватили за руку и повалили на землю, после чего начали наносить удары. Потерпевший потерял сознание, а, очнувшись, обнаружил себя на заднем сиденье автомобиля, где его удерживали трое - один за ноги, другой за тело, третий за голову.

      Затем, по словам Алимова, его вывезли за город, в поле. Уже стемнело, когда начался допрос. Участники нападения, как утверждает потерпевший, наносили ему удары битами, требуя рассказать о перестрелке 2020 года.

      Допрос, по его словам, вел Сайлау Актанов, который также координировал действия остальных, указывая, когда и куда наносить удары.

      Алимов также сообщил, что один из нападавших - Мадияр Калимжанов - демонстрировал ему шрамы от огнестрельных ранений, утверждая, что стал инвалидом. Нападавшие обвиняли Алимова в причастности к перестрелке и требовали объяснений.

      При этом, по его утверждению, один из участников группы, Актанов, звонил Хасану Касымбаеву и запрашивал указания. В это время, как сообщил Алимов, Руслан Алиев вел видеосъемку происходящего, а остальные продолжали издевательства.

      Позже, как следует из показаний потерпевшего, Касымбаев потребовал прекратить происходящее и приказал всем разъехаться, сообщив, что их местоположение могло быть раскрыто и что сотрудники правоохранительных органов уже направляются к ним.

      После этого нападавшие покинули место происшествия. Алимову удалось связаться со знакомым таксистом, который приехал за ним и отвез его в безопасное место.

      Напомним, имя Хасана Касымбаева стало известно казахстанцам после убийства 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре. Местные жители в соцсетях связывали его с криминальной группировкой "Хуторские". Однако первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов опроверг эти данные, заявив, что ОПГ "Хуторские" не существует.

      20 августа по делу начался суд. Хасана Касымбаева обвиняют в похищении человека, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и вымогательстве.

      Кроме него по делу проходят еще пять человек: Руслан Алиев, Мадияр Калимжанов, Сайлау Актанов, Нурмухамет Султанбеков и Данияр Аскаров.

      Прокурору по делу был заявлен отвод, его удовлетворили. Назгуль Тауекенбай покинула зал заседаний.

      Сегодня прокурор Ерлан Куланбаев зачитал обвинительный акт. Первый эпизод касается вымогательства у бизнесмена, а второй - похищения и избиения бойца ММА Армана Алимова.

