Наказание казахстанца полностью аннулировали на 12-й день нахождения на учете

Осужденный за кражу казахстанец попал под амнистию на 12-й день нахождения на учете в службе пробации и был освобожден от отбывания наказания, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по ВКО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 38-летний житель Восточно-Казахстанской области был освобожден от отбывания наказания в связи с амнистией, приуроченной к 30-летию Конституции РК. Он попал под амнистию всего через 12 дней после того, как встал на учет в службе пробации. Мужчина был осужден за кражу.

"Мы сразу же помогли ему трудоустроиться в местном крестьянском хозяйстве, чтобы у него появился стабильный заработок и мотивация не возвращаться к прежним ошибкам", - рассказала старший инспектор службы пробации Маркакольского района, капитан юстиции Аяулым Муратбеккызы.

После вступления в силу закона об амнистии дело мужчины направили в суд. Неотбытую часть его наказания, составлявшую 1 год и 3 месяца, полностью аннулировали. Судья принял решение об его освобождении прямо в зале суда.

"Я благодарен сотрудникам службы пробации за их помощь и поддержку. Они помогли мне поверить в себя и начать новую жизнь. Амнистия стала для меня настоящим подарком, я получил жизненный урок и не допущу ошибок. Теперь начну с чистого листа, тем более у меня есть стабильный заработок и работа", - поделился мужчина.

Ранее в Актау несовершеннолетнюю девочку освободили от ответственности по амнистии. Подросток была признана виновной в хулиганстве и приговорена к одному году ограничения свободы.

Благодаря амнистии в области Абай осужденный мужчина получил шанс на исправление. Его трудоустроили на одно из предприятий, где часть заработной платы направлялась на погашение алиментов.

А в Жамбылской области под амнистию попал осужденный за мошенничество в крупном размере, сбежавший с чужими миллионами в Кыргызстан. В итоге ему сократили условный срок на треть.

