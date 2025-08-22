"Купили машину у мошенников": конфликт полицейских с жителями сняли на видео в Астане

В Сети обсуждают видео, на кадрах которого зафиксирован конфликт полиции с жителями Астаны. Выяснилось, что машину нужно было изъять в рамках уголовного дела, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

В Instagram-аккаунте Astana_brothers опубликовано видео, на кадрах которого зафиксирован конфликт нескольких человек с нарядом полиции. Судя из описания к видео, конфликт произошел из-за того, что полиция собиралась опечатать машину.

"12 августа мой муж купил автомобиль Toyota Prado черного цвета в Алматы, пригнал в Астану. Ни о чем не подозревая, мы пользовались машиной. 20 августа я услышала звук патрульной машины, выглянула в окно и увидела, как опечатывают машину.

Сотрудники, не предоставив ни одного документа на изъятие машины, не объяснив в чем дело, просто говорят: "Вы купили машину у мошенников, далее узнаете все в суде". Не предоставили постановления на опечатывание машины и ее изъятие. Так же сотрудники полиции позволяли себе некорректно себя вести, дергать за руки меня и супруга", - написано в описании к видео.

Публикацию прокомментировали в Департаменте полиции Астаны.

"Следственным отделом управления полиции города Атырау расследуется уголовное дело по факту мошенничества, предметом которого является автотранспортное средство марки Toyota Prado. Указанный автомобиль обнаружен на территории города Астана.

На основании поручения следователя управления полиции города Атырау, автомобиль подлежит изъятию. В связи с этим сотрудниками полиции осуществлен выезд к владельцу транспортного средства, которому по мобильной связи была доведена информация о поступлении соответствующего поручения", - сказано в сообщении.

В полиции добавили, что в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса РК и в целях исполнения поручения следователя, автомобиль был опечатан, а государственные регистрационные номера изъяты.

"Вместе с тем, в отношении лиц, воспрепятствовавших и не подчинившихся законным требованиям сотрудников полиции, решается вопрос о возбуждении административного производства в соответствии с действующим законодательством", - добавили в полиции.

Напомним, несколько недель назад группа казахстанцев обвинила поставщика автомобилей из Китая в мошенничестве после того, как купленные ими машины конфисковали судоисполнители.

В июне текущего года в Астане были задержаны организаторы Call-центра по делу о мошенничестве - потерпевших вводили в заблуждение ложной информацией о "выигрыше" автомобиля.

В мае мы писали, что двух жителей села Атамекен в области Жетicу подозревают в хищении 13 автомобилей на 314 млн тенге. Дело было передано в суд.

