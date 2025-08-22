Лже-бизнесмен убедил астанчан взять автокредиты и оставил их с долгами на 277 млн тенге

В Астане почти на 7 лет лишили свободы мужчину, который убеждал людей оформлять на себя автокредиты, после чего продавал автомобили в Россию, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

По информации прокуроров, житель столицы, представляясь состоятельным предпринимателем, убедил 4 казахстанцев оформить на себя автокредиты под предлогом делового сотрудничества.

"Он обещал сам выплачивать займы и использовать машины в бизнесе, однако вскоре переправил автомобили в Россию и продал, а полученные деньги потратил на свои нужды. Потерпевшие остались с многомиллионными долгами. Сумма ущерба превысила 270 млн тенге", - рассказали в прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 годам 8 месяцам лишения свободы.

В июле этого года мы писали, что в Астане злоумышленники путем уговоров незаконно оформляли автокредиты на несуществующие автомобили в банках второго уровня. От их действий пострадало 65 лиц, сумма ущерба составила свыше 250 млн тенге.

До этого в Алматы был задержан 27-летний мужчина, который подозревается в обмане свыше 200 алматинцев - подозреваемый якобы оформлял автокредиты на посторонних.

Ранее мы писали, что свыше 20 казахстанцев пострадали от схемы мошенничества несовершеннолетнего, который оформлял на них кредиты через приложение. Ущерб составил 11 млн тенге

