"Крестик не сняли - не по понятиям": подробности ограбления семейной пары в Алматы рассказали соседи

В Алматы грабители проникли в дом семейной пары, избили хозяина и забрали украшения и золото. Подробности происшествия рассказали соседи пострадавших, передает сайт телеканала КТК.

Жители частного сектора на окраине Алматы серьезно встревожены: минувшей ночью здесь произошло жестокое разбойное нападение. Двое неизвестных ворвались в чужой дом и набросились на его хозяев.

Как утверждают очевидцы, грабители проникли внутрь через окно. Решеток здесь нет, не видно и следов взлома. Предположительно, хозяева оставили окно открытым и легли спать. В момент нападения внутри находилась супружеская пара.

Андрей Косенко рассказывает, в 2 часа ночи к нему в дверь постучала соседка. Перепуганная женщина заявила, что двое неизвестных жестоко избили ее мужа. А затем угрожали расправой ей самой. Злоумышленники потребовали отдать им деньги и золотые украшения.

"Они через форточку залезли. После этого и деньги забрали, и бить начали Олега. По голове били большинство. Полчаса вели себя как дома: все разбрасывали, ломали. А потом все забрали. Чаю попили. Ходили, как у себя дома. В общем, беспредел. Ничего не боялись. Отпечатки пальцев повсюду, нож взяли", - рассказал журналистам сосед пострадавших Андрей Косенко.

Соседи рассказывают, супружеская пара живет в этом доме больше 10 лет. Обычная семья без намека на роскошь. Хозяину 40, он занимается приемом металла. Бизнес ведет прямо во дворе. Супруга на два года моложе, она бухгалтер в компании. Соседи считают, грабители заранее готовились к нападению и, вероятно, работали по наводке.

"Олег сдал металл. Он занимается металлоломом. Он перед этим за четыре дня сдал жесть - полторы тонны. Я помогал ему тоже перекидывать в КамАЗ. Елена говорит, это (ограбление - прим. ред.) неслучайно. Там евро были, доллары - забор собирался построить на эти деньги. Они все из сумочки (забрали - прим. ред.). До того радостные были, что такие деньги. А крестик с нее не сняли золотой. Говорят, это будет не по понятиям", - поделился Андрей Косенко.

Грабителей задержали почти сразу. Они попали в объективы камер наблюдения. Это двое мужчин, им 30 и 31 год. При обыске у подозреваемых изъяли деньги и золотые украшения.

"Было раскрыто преступление сразу же. Оба они ранее судимые. Постоянного заработка в Алматы не имеют. Постоянного места жительства тоже. Перебивались случайными заработками. И мы предполагаем, что, возможно, эти заработки носили исключительно криминальный характер. В настоящее время они взяты под стражу", - сообщила официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Источник: КТК

Напомним, по информации полицейских, хозяин ограбленной квартиры после избиения был госпитализирован. Сейчас он в тяжелом состоянии.

Добавим, ранее в Усть-Каменогорске ограбили цветочный и продуктовый магазины. Из касс забрали более 120 тыс. тенге. Подозреваемого в грабежах задержали.

До этого в Карагандинской области полицейские задержали подозреваемых в совершении грабежа с применением насилия. Потерпевший лишился золотой цепочки и телефона, а общий ущерб составил порядка 400 тыс. тенге.

Отметим, что согласно статье 192 УК РК разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью и с целью хищения имущества, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.