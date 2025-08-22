Пьяный мужчина залез на пилон моста и устроил переполох в Семее (видео)

В Семее полицейским и спасателям пришлось снимать с пилона моста пьяного мужчину, залезшего на сооружение, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции.

Инцидент произошел вчера, 21 августа.

Как рассказали в полиции, 40-летний мужчина забрался на один из пилонов нового моста, чем вызвал тревогу у очевидцев.

В итоге вызволить к мосту приехали все экстренные службы города - полицейские, спасатели, врачи скорой помощи и представители местных исполнительных органов.

"Для предотвращения возможной трагедии к переговорам был подключен психолог. В результате проведенной работы мужчина добровольно спустился вниз", - рассказали в полиции.

В итоге мужчина после того, как горожанина спустили с моста, его задержали и доставили в специализированное медучреждение, предназначенное для содержания лиц в состоянии алкогольного опьянения.

"За грубое нарушение общественного порядка гражданин привлечен к административной ответственности. В ближайшее время материалы будут направлены в суд", - заключили в полиции.

Напомним, ранее в Астане мужчина забрался на арку моста. Его также спустили спасатели, после чего передали полицейским. Несколько лет назад несколько подростков решили позагорать и забрались на арку этого же моста в столице. Вызволять их пришлось спасателям.

А в выходные мы писали, что ребенок застрял на недостроенном мосту в Алматы. Ему на помощь пришли спасатели.

