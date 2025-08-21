jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      "Дочки плакали у тела": мать двоих детей избили до смерти в Атырау

      Опубликовано:

      Погибшая жительница Атырау
      Ляззат Таскынбаева. Фото: mgorod.kz

      Жителя Атырау подозревают в смерти жены. Трагедия произошла 19 августа. Погибшей Ляззат Таскынбаевой было 39 лет. У нее остались двое маленьких дочерей, передает "Мой город".

      Информация о случившемся распространилась в социальных сетях. По предварительным данным, между супругами произошел конфликт, который обернулся трагедией. 

      В Департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека". 

      "Подозреваемый задержан и взят под стражу. Начаты комплексные следственные действия", - пояснили в ведомстве. 

      Родные погибшей Ляззат Таскынбаевой рассказали подробности трагедии.

      "Последние 5 лет ее жизнь превратилась в постоянный кошмар. Муж систематически бил ее, особенно, когда выпивал. Она терпела ради детей, молчала, надеялась, что ради семьи он изменится. Последние два года Ляззат не работала, полностью посвятив себя дочкам. Тем более ее дочка готовилась пойти в первый класс", - поделилась двоюродная сестра погибшей.

      Родственница сообщила, что в день смерти Ляззат в очередной раз начал избивать супруг. Смертельный удар пришелся в затылок. Именно от этого она умерла. 

      "Когда брат и сестра Ляззат прибежали, на улице уже стояли "скорая" и полиция. А внутри дома находились две сестры ее мужа и две маленькие дочки. Девочки плакали у тела мамы: "Мама, просыпайся! Ты же просто лежишь! Вставай". Но Ляззат уже не могла ответить", - рассказала сестра погибшей.

      По словам женщины, когда муж Ляззат понял, что жена умерла, первым делом он якобы позвал двух своих сестер, а не "скорую" и полицию.

      Отметим, что по ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой. 

      А житель Актобе, ранее уже применявший насилие к супруге, получил 8 лет лишения свободы за избиение, после которого его жена скончалась в реанимации. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма с кровоизлиянием.

      Жителя Жамбылской области осудили за убийство беременной супруги. Суд установил, что мужчина колюще-режущим предметом нанес своей жене смертельное ранение в область шеи.

