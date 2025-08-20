jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      "Ради имиджа в соцсетях": за полгода роскошной жизни казахстанец получил срок 3 года

      Опубликовано:

      Мужчина в костюме сидит в камере
      Мужчина в камере. Иллюстративное фото: Darrin Klimek/Getty Images

      Казахстанца приговорили к 3 годам лишения свободы за 5 месяцев роскошной жизни - он останавливался в отелях и делал покупки, не имея средств на счету, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Астаны.

      Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Астаны, казахстанец в течение 5 месяцев останавливался с друзьями в номерах пятизвездочных отелей, ужинал в дорогих ресторанах, заказывая изысканные блюда и приобретал одежду в элитных магазинах мужской одежды, предоставляя неподтвержденные платежные поручения от имени банка.

      Потерпевшие, в свою очередь, не проверяя подлинность платежных документов, предоставляли ему товары и услуги.

      "Осужденный направлял платежные документы через банковское приложение, однако фактически средств на счете не было.

      К примеру, он забронировал номера и поселился с друзьями в отеле на несколько суток, заказывая еду, напитки. Путем обмана и злоупотребления доверием работников отеля он предоставил вышеуказанные платежные поручения. В результате его преступных действий потерпевшему причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 4,4 млн тенге", - сообщается в публикации.

      В суде подсудимый свою вину признал полностью и пояснил, что на мошенничество он пошел ради впечатления и популярности в социальных сетях, где публиковал фото, выдавая себя за успешного предпринимателя.

      Общая сумма ущерба составила более 8 млн тенге.

      Подсудимый осужден к 3 годам лишения свободы. Причиненный материальный ущерб взыскан.

      Приговор пока не вступил в законную силу.

      Прокуратура города рекомендует своевременно проверять достоверность предоставляемых подтверждающих документов об оплате.

      Напомним, ранее в июне девушку-блогера осудили в Атырау за несколько эпизодов мошенничества, в том числе за заказы цветов на миллионы тенге, которые не были ею оплачены.

      Ранее в Актюбинской области полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в мошенничестве на сумму свыше 10 млн тенге. По данным МВД, мужчина выдавал себя за блогера и обманул четырех человек.

      В Атырау были задержаны подозреваемые в вымогательстве двух миллионов тенге у предпринимателя. Один из них оказался местным видеоблогером. Возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства и применения насилия в отношении представителя власти.

      А в Астане арестовали блогеров, которые снимали видеоролики с аморальными шутками. Действия пранкеров вызвали у очевидцев сильный испуг и стрессовую реакцию. Инициатору розыгрыша назначили арест сроком на 30 суток, остальным - по 15 суток.

