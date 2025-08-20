jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Житель ВКО пожалел, что тратил деньги на себя, а не на детей

      Опубликовано:

      Грустный мужчина
      Расстроенный мужчина. Иллюстративное фото: Vichakorn / Getty Images

      Благодаря амнистии в честь 30-летия Конституции РК в области Абай осужденный мужчина получил шанс на исправление. Он уже начал платить алименты своим детям, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

      Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в рамках амнистии, объявленной в честь 30-летия Конституции РК, шанс на исправление получил 32-летний житель Восточно-Казахстанской области.

      После постановки на учет в службу пробации Маканчинского района области Абай ему разъяснили порядок и условия отбывания наказания.

      Благодаря содействию сотрудников службы пробации мужчину трудоустроили в одно из предприятий района, где часть заработной платы направлялась на погашение алиментов.

      В беседе с сотрудниками пробации осужденный признался, что раскаивается в содеянном и стремится как можно скорее полностью погасить долг перед детьми. Он отметил, что после освобождения намерен устроиться на стабильную работу и вернуться в семью.

      "Лишившись свободы, я понял, что был неправ, не выплачивая алименты своим детям. Все эти годы я должен был обеспечивать их, а не тратить деньги на себя. Теперь, получив шанс исправиться по амнистии, я сделаю все, чтобы у меня больше никогда не было долгов перед детьми", - поделился осужденный.

      "Наша основная задача - не только осуществлять контроль за исполнением наказания, но и помочь осужденному осознать свои ошибки, адаптироваться в обществе и вернуться к нормальной жизни. В данном случае мы видим положительные изменения: мужчина трудоустроился, часть дохода направляет на погашение алиментов и выражает желание восстановить отношения с семьей", - отметил начальник службы пробации Маканчинского района Данияр Танысбаев.

      Ранее в Жамбылской области защитили права отца, который проживал с ребенком, но из-за ошибки оказался должен по алиментам 3,2 млн тенге. Оказалось, что ЧСИ не учел изменения в зарплате мужчины и произвел расчет задолженности с нарушением законодательства.

      А неплательщики алиментов в Алматы задолжали своим детям более 1,5 млрд тенге. У некоторых из мужчин изъяли автомобили - 22 машины оказались на штрафстоянке.

      В Атырау 80-летний мужчина обратился в суд с иском к своим восьмерым детям и одному внуку, требуя взыскать с них алименты на его содержание. По словам пенсионера, из-за ухудшения состояния здоровья и финансового положения он нуждается в помощи близких.

