Житель ВКО пожалел, что тратил деньги на себя, а не на детей

Благодаря амнистии в честь 30-летия Конституции РК в области Абай осужденный мужчина получил шанс на исправление. Он уже начал платить алименты своим детям, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в рамках амнистии, объявленной в честь 30-летия Конституции РК, шанс на исправление получил 32-летний житель Восточно-Казахстанской области.

После постановки на учет в службу пробации Маканчинского района области Абай ему разъяснили порядок и условия отбывания наказания.

Благодаря содействию сотрудников службы пробации мужчину трудоустроили в одно из предприятий района, где часть заработной платы направлялась на погашение алиментов.

В беседе с сотрудниками пробации осужденный признался, что раскаивается в содеянном и стремится как можно скорее полностью погасить долг перед детьми. Он отметил, что после освобождения намерен устроиться на стабильную работу и вернуться в семью.

"Лишившись свободы, я понял, что был неправ, не выплачивая алименты своим детям. Все эти годы я должен был обеспечивать их, а не тратить деньги на себя. Теперь, получив шанс исправиться по амнистии, я сделаю все, чтобы у меня больше никогда не было долгов перед детьми", - поделился осужденный.

"Наша основная задача - не только осуществлять контроль за исполнением наказания, но и помочь осужденному осознать свои ошибки, адаптироваться в обществе и вернуться к нормальной жизни. В данном случае мы видим положительные изменения: мужчина трудоустроился, часть дохода направляет на погашение алиментов и выражает желание восстановить отношения с семьей", - отметил начальник службы пробации Маканчинского района Данияр Танысбаев.

