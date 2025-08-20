"Самое тяжелое - смотреть в глаза маме": подростка освободили по амнистии в Мангистау

В Актау несовершеннолетнюю девочку освободили от ответственности по амнистии. Она рассказала о произошедшем, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС Мангистауской области.

По данным ДУИС, в Актау рассмотрено представление об освобождении по амнистии несовершеннолетней, состоявшей на учете. Сообщается, что подросток была признана виновной в хулиганстве и приговорена к одному году ограничения свободы.

"Служба пробации, учитывая ее поведение и основания, предусмотренные актом амнистии, направила материалы в суд. По постановлению суда несовершеннолетняя освобождена от дальнейшего отбывания наказания", - рассказали в ДУИС.

Подросток рассказала, что инцидент произошел спонтанно. По ее словам, во время ссоры со сверстниками эмоции взяли верх, а ситуация вышла из-под контроля.

"Я тогда думала, что это просто резкий жест, способ доказать, что меня слышат. Но именно он стал причиной уголовного дела. Самое тяжелое - не расписываться в журнале и не ходить на беседы, а смотреть в глаза маме.

Амнистия не стирает вину, но дает шанс изменить траекторию. Нельзя заново прожить тот вечер, но можно по-другому прожить следующий. Я вернулась к учебе и нацелена на нормальную жизнь", - рассказала девочка.

Напомним, в середине июня этого года в сенате проголосовали за закон об амнистии к 30-летию Конституции.

Ранее законопроект об амнистии к 30-летию Конституции РК был одобрен в мажилисе. Депутаты подробно разъяснили, кто именно попадет под амнистию, а также рассказали, сколько человек планируют амнистировать в честь юбилея Конституции.

В начале июля стало известно, что в Казахстане вышел на свободу первый освобожденный по амнистии. Мужчина отбывал срок за кражу в Костанайской области. Дома его ждали жена и трое детей.

Также мы писали о 16-летнем подростке, освобожденном по амнистии из учреждения №11 средней безопасности для содержания несовершеннолетних в Алматы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.