До 2 тыс. звонков ежедневно: двух казахстанцев подозревают в содействии иностранным мошенникам
Опубликовано:
В Алматы задержаны двое подозреваемых в содействии иностранным сообщникам и оказании им юридической помощи в схеме интернет-мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.
Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Алматы, 19 августа задержаны двое граждан Казахстана.
По данным следствия, они действовали в сговоре с иностранными сообщниками и оказывали им юридическую помощь при реализации схемы интернет-мошенничества.
"Ежедневно с использованием данной схемы совершалось до 2 000 звонков гражданам страны с целью хищения денежных средств", - сообщается в публикации.
В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности.
Прокуратура города Алматы призывает граждан проявлять бдительность: не доверять звонкам от неизвестных лиц, не сообщать персональные данные и банковские реквизиты.
При выявлении подозрительных действий необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
Напомним, ранее карагандинские полицейские совместно с коллегами из Алматы задержали двух иностранных граждан, подозреваемых в крупном интернет-мошенничестве.
До этого в Алматы задержали двух подозреваемых в обналичивании 45 млн тенге, украденных с банковских карт граждан путем мошенничества.
Также в Алматы раскрыли преступную схему интернет-мошенничества с применением устройства "Sim-box".
Кроме того, в Алматы были задержаны трое иностранцев, у которых в ходе обыска в съемной квартире обнаружены и изъяты шесть SIM-боксов и 5 тыс. SIM-карт.
