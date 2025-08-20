Костанаец получил срок за ложь о преступлении своего брата и сына

Приговор вынесли казахстанцу за заведомо ложные показания в суде о тяжком преступлении, которое совершили его брат и сын, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело о заведомо ложных показаниях в суде о тяжком преступлении (ч.2 ст.420 УК РК) рассмотрели в суде №2 Костаная.

8 декабря 2023 года приговором суда №2 Костаная близкие родственники подсудимого - его брат и сын были осуждены за совершение тяжкого преступления. Приговор вступил в законную силу.

"В ходе расследования данного уголовного дела при допросе в качестве свидетеля в присутствии адвоката подсудимый с целью увода от уголовной ответственности близких родственников, противодействуя осуществлению объективного расследования уголовного дела, а также для освобождения его самого от административной и дисциплинарной ответственности, дал заведомо ложные показания по обстоятельствам дела", - установил суд.

Во время судебных прений государственный обвинитель просил назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Подсудимый свою вину не признал.

Смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств по делу суд не установил.

С учетом личности подсудимого, который ранее не был судим, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

По амнистии в связи с 30-летием Конституции Республики Казахстан окончательно казахстанцу назначили наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы, с применением ст.63 УК условно, с установлением пробационного контроля и возложением перечисленных в приговоре обязанностей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, что по ч.2 ст.420 УК РК заведомо ложные показания свидетеля, потерпевшего либо заключения эксперта, специалиста в суде либо в ходе досудебного расследования, а равно заведомо неправильный перевод, сделанный переводчиком в тех же случаях, а также при исполнении исполнительных документов, совершенные по уголовному делу о коррупционном, тяжком или особо тяжком преступлении либо из корыстных побуждений, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Ранее в области Абай рассмотрели дело в отношении казахстанца, которого обвиняли в даче заведомо ложных показаний в суде, где он выступал свидетелем. Мужчине назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.

