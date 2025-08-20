"110 млн тенге проиграл в казино": арест на завод наложили в области Жетісу
Департаментом АФМ по области Жетісу проводится расследование по факту хищения субсидий на сумму свыше 300 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, подозреваемый, являясь руководителем ТОО, в течение двух лет, используя фиктивные документы, незаконно получал от управления сельского хозяйства субсидии, выделенные государством для переработки молочной продукции.
Общий ущерб превысил 300 млн тенге.
"Для подтверждения затрат в УСХ предоставлялись фиктивные документы по взаиморасчетам о приобретении сырого молока у частных предпринимателей и заведомо ложные сведения о производстве сливочного масла.
Кроме того, часть незаконно полученных субсидий в размере 110 млн тенге подозреваемый использовал на азартные игры в казино", - рассказали в ведомстве.
С санкции суда наложен арест на завод стоимостью свыше 300 млн тенге.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.
Ранее в Шымкенте вынесли приговор директору ТОО и заместителю председателя Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства за хищение более 685 млн тенге на яблоневых садах. Обоих приговорили к 8 годам лишения свободы.
В Караганде вынесли обвинительный приговор по факту хищения государственных субсидий на сумму 339 млн тенге, выделенных на удешевление стоимости молока в рамках нацпроекта "Развитие АПК". Подсудимым назначили от 5 до 6 лет лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск управления сельского хозяйства в размере 339 млн тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2277081-arest-na-zavod-nalozhili-v-ramkah-ugolovnogo-dela-v-oblasti-zhet-su/
