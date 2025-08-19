Казахстанку арестовали за то, что она спала на улице

Казахстанку подвергли административному аресту за то, что она спала на улице. При этом женщина была в состоянии алкогольного опьянения, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщает пресс-служба суда, дело об административном правонарушении по ч.3 ст.440 КоАП РК рассмотрели в Жалагашском районном суде. Согласно материалам дела, инцидент произошел 12 августа 2025 года.

"Спала на улице в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, тем самым совершила административное правонарушение повторно в течение года после наложения административного взыскания", - пояснили в суде.

В суде женщина признала свою вину и подтвердила, что спала в общественном месте в состоянии опьянения, и просила прощения.

Постановлением суда ее признали виновной в совершении административного правонарушения. Казахстанке назначили наказание в виде административного ареста сроком на 1 сутки.

Добавим, что по по ч.3 ст.440 КоАП РК распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге) либо административный арест на срок до 5 суток.

