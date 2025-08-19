Фиктивные пенсионные отчисления для получения кредитов оформляли в восьми регионах Казахстана

Расследование по факту причинения имущественного ущерба путем обмана в отношении руководства ТОО "Comfort Time" и других подконтрольных предприятий, проводят сотрудники АФМ в Алматы, передает NUR.KZ.

Как сообщили в ведомстве, организаторы преступной схемы зарегистрировали ряд юридических лиц, через которые осуществлялось оформление фиктивных пенсионных отчислений в пользу граждан, намеревавшихся получить кредитные средства, при этом фактически не состоявших в трудовых отношениях.

Подчеркивается, что такие действия позволяли формировать недостоверные сведения о доходах и платежеспособности заемщиков, вводя банки в заблуждение и способствуя одобрению займов.

В качестве "вознаграждения" за оформление подложных сведений участники схемы получали от заемщиков до 10% от суммы выданных средств.

По информации АФМ, в большинстве случаев получатели кредитов с самого начала уклонялись от исполнения своих обязательств перед банками.

В рамках данной преступной схемы получено 140 невозвратных займов на сумму 399 млн тенге. Преимущественно заемщиками выступали нетрудоустроенные лица и граждане с отрицательной кредитной историей.

Аналогичные факты выявлены в 8 регионах страны: в Астане, Алматы, Шымкенте, областях Жетісу, Абай, Мангистауской, Жамбылской и Актюбинской.

В начале года мы писали, что в Казахстане становятся популярными фиктивные разводы ради выплат. Депутат Жаркынбек Амантайулы заявил об участившихся среди казахстанцев разводах ради выплаты госпомощи.

А еще преступники используют современные технологии, а также уязвимости в системе и оформляют на ничего не подозревающих граждан фиктивные займы на миллионы тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.