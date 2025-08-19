Фиктивные пенсионные отчисления для получения кредитов оформляли в восьми регионах Казахстана
Опубликовано:
Расследование по факту причинения имущественного ущерба путем обмана в отношении руководства ТОО "Comfort Time" и других подконтрольных предприятий, проводят сотрудники АФМ в Алматы, передает NUR.KZ.
Как сообщили в ведомстве, организаторы преступной схемы зарегистрировали ряд юридических лиц, через которые осуществлялось оформление фиктивных пенсионных отчислений в пользу граждан, намеревавшихся получить кредитные средства, при этом фактически не состоявших в трудовых отношениях.
Подчеркивается, что такие действия позволяли формировать недостоверные сведения о доходах и платежеспособности заемщиков, вводя банки в заблуждение и способствуя одобрению займов.
В качестве "вознаграждения" за оформление подложных сведений участники схемы получали от заемщиков до 10% от суммы выданных средств.
По информации АФМ, в большинстве случаев получатели кредитов с самого начала уклонялись от исполнения своих обязательств перед банками.
В рамках данной преступной схемы получено 140 невозвратных займов на сумму 399 млн тенге. Преимущественно заемщиками выступали нетрудоустроенные лица и граждане с отрицательной кредитной историей.
Аналогичные факты выявлены в 8 регионах страны: в Астане, Алматы, Шымкенте, областях Жетісу, Абай, Мангистауской, Жамбылской и Актюбинской.
В начале года мы писали, что в Казахстане становятся популярными фиктивные разводы ради выплат. Депутат Жаркынбек Амантайулы заявил об участившихся среди казахстанцев разводах ради выплаты госпомощи.
А еще преступники используют современные технологии, а также уязвимости в системе и оформляют на ничего не подозревающих граждан фиктивные займы на миллионы тенге.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2276739-fiktivnye-pensionnye-otchisleniya-dlya-polucheniya-kreditov-oformlyali-v-vosmi-regionah-kazahstana/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах