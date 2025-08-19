Госаудиторы Казахстана выявили неэффективное использование 42,5 млрд тенге в сфере науки

В Казахстане госаудиторы проверили, насколько эффективно используются бюджетные средства, вложенные в развитие науки, передает NUR.KZ со ссылкой на Высшую аудиторскую палату.

По данным государственных аудиторов, несмотря на увеличение финансирования сферы науки - до 219 млрд тенге, доля затрат на научные исследования и опытно-конструкторские работы все еще может быть выше текущих показателей.

В результате проверки были зафиксированы факты объявления научных конкурсов со значительным опозданием, в отдельных случаях более чем на 500 дней. Процедуры научно-технической экспертизы также зачастую сопровождались многочисленными нарушениями сроков.

"В работе национальных научных советов (ННС) выявлены факторы, требующие дополнительного внимания. Зафиксированы случаи, когда отдельные члены советов одновременно участвовали в нескольких финансируемых проектах, что создает риск пересечения интересов и требует дальнейшего совершенствования процедур регулирования", - отметили аудиторы.

Кроме того, мониторинг научных проектов осуществлялся без достаточной результативности. Проекты, где были замечания, рекомендации по доработке или отдельные отклонения, все равно одобрили к дальнейшему финансированию.

Проекты коммерциализации Фонда науки также реализованы с недостатками: 42 завершенных проекта не достигли плановых объемов продаж, а по 8 проектам продукция не выпускалась вовсе.

В рамках создания инжиниринговых центров и технопарков при ведущих вузах выявлены факты нецелевого использования средств и завышения стоимости закупок.

"Всего по итогам госаудита выявлено финансовых нарушений на сумму 1,7 млрд тенге. Неэффективное планирование средств оценивается в 24,2 млрд тенге, неэффективное использование - в 42,5 млрд тенге", - резюмировали в ВАП.

По отдельным фактам выявленных нарушений материалы будут направлены в правоохранительные органы.

Для устранения всех выявленных нарушений и системных недостатков в правительство, Министерство науки и высшего образования и другие профильные учреждения направлены соответствующие рекомендации и поручения.

