      Провели подряд дней с нами

      Видео со стрельбой и криками во дворе ЖК в Астане прокомментировали в полиции

      Опубликовано:

      Место происшествия
      Место происшествия. Кадр из видео: t.me/krispastana

      В Сети появилась информация, что в Астане во дворе жилого комплекса мужчина открыл стрельбу. В полиции сообщили, что правонарушитель задержан, передает NUR.KZ.

      Публикация появилась в Telegram-канале Kris_p_astana - видео с места событий прислала свидетельница происшествия. Согласно ролику, во дворе ЖК неизвестный мужчина открыл стрельбу - на кадрах видно, как он достает пистолет, стоя у подъезда, и делает выстрел. Далее, как слышно в видео, мужчина невнятно кричит и стреляет еще несколько раз.

      В публикации сообщается, что один из выстрелов пришелся по припаркованному во дворе автомобилю.

      Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию.

      "По данному факту полицией задержан 25-летний житель столицы. Установлено, что в состоянии алкогольного опьянения он произвел несколько выстрелов из самозарядного газового пистолета во дворе одного из жилых домов. Оружие изъято. Нарушитель водворен в комнату временного задержания, материалы направлены в суд для рассмотрения", - рассказали в Департаменте полиции Астаны.

      Полиция напоминает: любые действия, создающие угрозу общественной безопасности, будут незамедлительно пресекаться в строгом соответствии с законом.

      Напомним, ранее в Сети было опубликовано видео, на котором мужчина гуляет в подъезде с предметом, похожим на нож. Авторы ролика отмечают, что мужчина беспокоит соседей. На это отреагировали в ДП Алматы.

      До этого в Сети появилось видео, на кадрах которого мужчина в упор стреляет по отъезжающему автомобилю. В полиции Алматы сообщили о задержании подозреваемых.

      В декабре прошлого года мы писали, что в Алматы владелец автомобиля обнаружил дырку от пули в заднем лобовом стекле. В ДП тогда начали расследование обстоятельств происшествия.

      В октябре того же года водитель устроил стрельбу на дороге в Алматы - действия мужчины попали на камеру. В полиции сообщили о задержании подозреваемого.

      До этого в Сети распространили видео, где мужчина, находясь в машине, производит выстрелы в воздух. Инцидент произошел в Астане - нарушитель был задержан. У него изъяли пистолет марки Glock.

