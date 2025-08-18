Спецоперацию на вертолете сняли на видео в Кызылординской области

В Кызылординской области полицейские совместно со спецподразделением "Беркут" ликвидировали крупный наркопосев, который обнаружили с вертолета, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе операции "Карасора-2025" оперативники МВД РК и управления по противодействию наркопреступности ДП Кызылординской области провели масштабные мероприятия по выявлению фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений.

Так, в ходе рейда сотрудники полиции совместно со спецподразделением "Беркут" Национальной гвардии МВД РК обнаружили на территории села Бесарык Сырдарьинского района крупный наркопосев.

Изъято 1156 кустов наркосодержащих растений, общий вес которых составил около 58 кг. Кроме того, полицейскими на месте происшествия обнаружена высушенная марихуана общим весом 1 кг 610 гр.

"На месте задержаны два жителя области в возрасте 42 и 33 лет, которые арестованы. Расследование продолжается", - отметили в МВД.

С начала оперативно-профилактического мероприятия "Карасора-2025" кызылординские полицейские выявили 172 наркопреступления и изъяли 959 кг наркотиков. Было обнаружено 5 фитолабораторий и задержано 36 подозреваемых лиц.

Ранее в Алматинской области на территории одного из сел обнаружили огромную плантацию, где рос каннабис. Его уничтожили с помощью специальной техники на площади в 6 гектаров.

Также Комитет национальной безопасности провел спецоперацию по ликвидации нарколаборатории в ВКО. По подозрению в совершении преступления задержали и с санкции суда взяли под стражу двух казахстанцев.

Кроме того, крупную партию наркотика нашли в автомобиле Lexus 350 в области Жетісу. По подозрению в ее перевозке задержали пассажира такси, 28-летнего жителя Алматы.

