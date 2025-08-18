"Павлодарка выбросила детей из окна": выжившему мальчику пока не сказали о смерти брата

Мальчика, который выжил после падения с высоты в Павлодаре и уже был выписан из больницы, отец отвез в село к родственникам. Ребенок пока не знает о смерти своего младшего брата, передает NUR.KZ.

Региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева на своей странице в Instagram рассказала, что в воскресенье, 17 августа, навестила 7-летнего мальчика, выжившего после трагического события в Павлодаре.

Как рассказала омбудсмен, мальчика выписали из детской областной больницы в удовлетворительном состоянии, его папа на больничном по уходу за ребенком. Мальчик в настоящее время вместе с отцом находится у близких родственников в одном из сел под Экибастузом.

"В разговоре со мной ребенок выразил желание остаться жить в ауле: "20 лет буду жить в ауле". Возвращаться в город категорически не хочет. Отец согласен ради сына переехать в село", - поделилась Сауле Шакенева.

Она сообщила, что сразу же связалась с заместителем акима Экибастуза Бибугуль Имангалиевой и объяснила ситуацию.

Замакима заверила, что вопросы с медицинским сопровождением ребенка, с дальнейшей реабилитацией, с переводом в местную школу, а также содействия с трудоустройством отца будут находиться под ее личным контролем.

"Во время нахождения в стационаре с ребенком работал клинический психолог, а также осматривал врач-психиатр. Тем не менее помощь психолога еще долго будет необходима. Мальчику пока не сообщили о гибели братишки. И папу он от себя далеко не отпускает, он всегда должен быть в поле его зрения", - рассказала региональный уполномоченный по правам ребенка.

Сауле Шакенева отметила, что помощь опытного психолога также будет предоставлена МИО Экибастузского региона.

По ее словам, мальчик восстанавливается, но строгий постельный режим для него обязателен в течение месяца из-за переломов костей таза.

Напомним, 30 июля в службу скорой помощи поступил вызов от прохожего. Повод - в одном из домов по улице Нурмагамбетова в Павлодаре женщина выбросила из окна пятого этажа двоих детей, после чего попыталась свести счеты с жизнью.

Двоих детей 2024 и 2017 годов рождения в тяжелом состоянии доставили в детскую областную больницу. Женщину в тяжелом состоянии доставили в Павлодарскую городскую больницу №1.

Позже в департаменте полиции прокомментировали трагедию и сообщили, что возбуждены уголовные дела.

У полуторагодовалого малыша удалили размозженную левую почку. У него останавливалось сердце, но его удалось реанимировать. Позже стало известно, что ребенок скончался.

Соседи женщины, которая, по версии очевидцев, выбросила своих детей из окна, а затем пыталась покончить с собой, рассказали подробности трагедии.

13 августа выжившего мальчика выписали из больницы с положительной динамикой. Его состояние при выписке врачи оценили как удовлетворительное. Ребенку прописали соблюдать строгий постельный режим в течение одного месяца.

