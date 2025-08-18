1,8 млрд тенге собрали в Усть-Каменогорске благодаря уютному офису в центре города

В Усть-Каменогорске вынесли приговор двум обвиняемым в обмане дольщиков. 103 человека потеряли более 1,8 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, двух человек осудили за причинение особо крупного имущественного ущерба собственникам или иным владельцам имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения (по ч.5 ст.195 УК РК). Дело рассмотрел суд №2 Усть-Каменогорска.

Подсудимые являлись руководителями организации, которую позиционировали как строительную, имели сотрудников в штате, уютный офис в центре города и прочие атрибуты для создания имиджа.

"С осени 2021 года по июнь 2024 года обвиняемые для привлечения денег дольщиков, не имея такого разрешения, а также денежных средств на строительство, разместили на интернет-ресурсе рекламу о продаже квартир в строящемся жилом комплексе в Усть-Каменогорске", - установил суд.

Для привлечения большего количества людей они предлагали выгодные условия покупки жилья и скидки потенциальным клиентам, проводили среди них розыгрыши.

По материалам дела, обратившихся к ним клиентов с целью получения их денег подсудимые обманывали, умалчивая об отсутствии разрешения на привлечение денег дольщиков, о своем финансовом положении, а также об иных обстоятельствах, наступление которых существенно меняет условия и содержание имущественных правоотношений.

"Путем заключения "договоров бронирования" они придавали сделке законной вид, продолжая обманывать граждан, обещали построить дом в кратчайшие сроки, которые многократно продлевались. Всего от действий подсудимых пострадали 103 человека, которым нанесен ущерб на общую сумму, превышающую 1,8 млрд тенге", - отметили в суде.

В рамках уголовного дела заявлено 103 гражданских иска о возмещении материального ущерба.

Государственный обвинитель просил суд назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет каждому, без конфискации имущества, с лишением права занимать руководящие должности в строительной сфере на 10 лет.

В ходе судебного разбирательства подсудимые вину не признали. Свои действия они считали законными и просили их оправдать.

Смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством суд признал наличие малолетних детей у обвиняемых.

Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание, суд посчитал особо активную роль в совершении уголовного правонарушения одним из подсудимых. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, для другого обвиняемого не установлено.

Суд признал подсудимых виновными. Одному из них назначили наказание в виде 7 лет, другому - в виде 6 лет лишения свободы. Также суд лишил подсудимых права заниматься деятельностью в сфере строительства сроком на 10 лет, без конфискации имущества.

Иски потерпевших о возмещении ущерба удовлетворены в полном объеме. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.5 ст.195 УК РК причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, если они причинили особо крупный ущерб, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Ранее стало известно, что в Астане возбудили уголовное дело в отношении руководителей одной из строительных компаний, которых подозревают в присвоении почти 4 млрд тенге.

