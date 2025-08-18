Видео очевидца с нарушением не стали рассматривать в суде в ВКО

В Усть-Каменогорске водителя освободили от ответственности, так как видеозапись с нарушением ПДД не была оформлена должным образом, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.596 КоАП РК (выезд на трамвайные пути встречного направления), рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Усть-Каменогорска.

"Согласно материалам дела, гражданин, управлявший автомобилем Subaru Forester, якобы допустил нарушение правил дорожного движения, выехав на трамвайные пути встречного направления", - отметили в суде.

Основанием для возбуждения дела послужила видеозапись, предоставленная очевидцем происшествия сотруднику полиции через мессенджер.

В ходе судебного заседания установили, что указанная видеозапись не была изъята в порядке, установленном законом, не была должным образом зафиксирована в протоколе и не прошла необходимую процедуру оформления, обеспечивающую подлинность и целостность доказательства. Это стало основанием для признания видеозаписи недопустимой в качестве доказательства.

Суд подчеркнул, что в соответствии с КоАП доказательства, полученные с нарушением установленной процедуры, не могут быть использованы при рассмотрении дела.

"Кроме того, отсутствие иных допустимых и достаточных доказательств, подтверждающих факт правонарушения, не позволяет установить вину лица, в отношении которого было возбуждено производство", - уточнили в суде.

Руководствуясь принципом невиновности и требованиями процессуального законодательства, суд постановил прекратить производство по делу за отсутствием состава административного правонарушения. Постановление пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.596 КоАП РК выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев.

