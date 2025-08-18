jitsu gif
      Видео очевидца с нарушением не стали рассматривать в суде в ВКО

      Опубликовано:

      Иллюстративное фото трамвая
      Трамвайные пути. Иллюстративное фото: mihailomilovanovic / Getty Images

      В Усть-Каменогорске водителя освободили от ответственности, так как видеозапись с нарушением ПДД не была оформлена должным образом, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

      Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.596 КоАП РК (выезд на трамвайные пути встречного направления), рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Усть-Каменогорска.

      "Согласно материалам дела, гражданин, управлявший автомобилем Subaru Forester, якобы допустил нарушение правил дорожного движения, выехав на трамвайные пути встречного направления", - отметили в суде.

      Основанием для возбуждения дела послужила видеозапись, предоставленная очевидцем происшествия сотруднику полиции через мессенджер.

      В ходе судебного заседания установили, что указанная видеозапись не была изъята в порядке, установленном законом, не была должным образом зафиксирована в протоколе и не прошла необходимую процедуру оформления, обеспечивающую подлинность и целостность доказательства. Это стало основанием для признания видеозаписи недопустимой в качестве доказательства.

      Суд подчеркнул, что в соответствии с КоАП доказательства, полученные с нарушением установленной процедуры, не могут быть использованы при рассмотрении дела.

      "Кроме того, отсутствие иных допустимых и достаточных доказательств, подтверждающих факт правонарушения, не позволяет установить вину лица, в отношении которого было возбуждено производство", - уточнили в суде.

      Руководствуясь принципом невиновности и требованиями процессуального законодательства, суд постановил прекратить производство по делу за отсутствием состава административного правонарушения. Постановление пока не вступило в законную силу.

      Отметим, что по ч.3 ст.596 КоАП РК выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев. 

      Ранее в Сети появилось видео с грубейшими нарушениями ПДД, допущенными водителями сразу нескольких автомобилей в Алматы. Виновных нашли и наказали.

      В Шымкенте 10 суток ареста получил водитель, создававший аварийные ситуации и угрозу для других участников движения. Его автомобиль был незаконно переоборудован - из выхлопной системы машины выходил густой дым.

