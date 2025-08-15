Лишенный прав водитель разъезжал в пьяном виде в Алматинской области (видео)
В Алматинской области полицейские остановили подозрительный автомобиль. Выяснилось, что водитель был пьян и без прав, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщили в МВД, сотрудники полиции патрулировали на дороге Алматы - Алатау. Проезжающий автомобиль Toyota показался им подозрительным и машину решили остановить.
"Экспертиза подтвердила, что 29-летний водитель находился в состоянии опьянения. Более того, выяснилось, что данный водитель ранее был лишен права управления транспортными средствами на 7 лет за аналогичное нарушение", - рассказали в областной полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
"Пьяное вождение - это прямая угроза жизни и здоровью людей. Принцип "Закон и порядок" будет применяться строго и неотвратимо к каждому, кто сознательно нарушает правила и подвергает опасности окружающих", - подчеркнули в МВД.
Добавим, что по ч.1 ст.346 УК РК управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (19,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области полицейские задержали за рулем авто пьяного местного жителя, уже лишенного водительских прав. Оказалось, что он с другом ехал за пивом.
До этого в Астане нетрезвый водитель без прав проигнорировал требования полицейских и уехал. Завязалась погоня, в ходе которой пьяный астанчанин на машине врезался в патрульный автомобиль. За это он получил реальный срок.
А в области Абай молодой лихач попытался скрыться от полиции. Однако полицейские заблокировали движение на перекрестке и задержали нарушителя. Как оказалось, у 21-летнего водителя не было прав.
