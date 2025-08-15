jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Полицейский обезвредил вооруженного тесаком нападавшего в Алматинской области

      Опубликовано:

      Мужчина напал с тесаком на собутыльников
      На месте происшествия. Фото: polisia.kz

      В Алматинской области полицейский обезвредил вооруженного тесаком нападавшего и спас двоих мужчин, один из которых к тому времени уже получил тяжелые травмы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

      Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 14 августа в Карасайское районное управление полиции поступило сообщение от бригады скорой помощи о конфликте в одном из частных домов.

      На место происшествия оперативно прибыл участковый инспектор полиции Бахыт Гумаров. Зайдя в дом, он увидел, как один мужчина наносит другому удары кухонным тесаком.

      Секунды решали исход ситуации - инспектор сумел выбить оружие из рук нападавшего, обезвредить его и предотвратить трагедию.

      "По предварительным данным, несколько человек распивали спиртные напитки. В ходе ссоры один из участников схватил кухонный тесак и несколько раз ударил им оппонента, намереваясь лишить его жизни. Хозяин дома попытался остановить нападение, но также получил телесные повреждения", - рассказали в МВД.

      Одного пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в реанимацию, а второму оказали первую медицинскую помощь.

      Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.

      Полицейский в Алматинской области
      Бахыт Гумаров. Фото: polisia.kz

      "Старший лейтенант полиции Бахыт Гумаров - кандидат в мастера спорта по қазақша күрес, с 2022 года служит в органах внутренних дел. Его спортивная подготовка, выдержка и молниеносная реакция в этот день стали щитом, спасшим человеческие жизни", - отметили в ведомстве.

      Ранее стало известно, что в Северо-Казахстанской области находящийся на отдыхе полицейский вовремя услышал крики о помощи на пляже. Он вытащил из воды двух утопающих - школьника и его отца.

      А в Восточном Казахстане сотрудник полиции спас ребенка во время отпуска на Алаколе. Мальчика в аквазорбе порывом ветра стремительно уносило на глубину.

      В Усть-Каменогорске женщину с ребенком начало уносить течением реки Ульба. Полицейские бросились в воду и удерживали их на плаву до прибытия спасателей на лодке.

