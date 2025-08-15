Криминальное оборудование изъяли в одной из квартир Алматы: задержан 18-летний россиянин

В Алматы в одной из квартир изъяли оборудование "Sim-box", используемое мошенниками. Начато расследование в отношении гражданина России, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщили в Telegram-канале Генеральной прокуратуры, очередное оборудование, используемое мошенниками для подмены номеров, нашли в квартире по улице Байтерекова.

В ходе обыска были изъяты "Sim-box", более 300 сим-карт казахстанских сотовых операторов и другое оборудование. Подозреваемым является 18-летний гражданин РФ.

В ведомстве напомнили, что "Sim-box" широко используется в криминальных целях для массовой генерации телефонных звонков, отправки рассылок и подмены абонентских номеров.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 213 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Неправомерное использование программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства), предусматривающей наказание до 5 лет лишения свободы", - пояснили в Генпрокуратуре.

Сообщается, что в Алматы за этот год семь аналогичных дел направлено в суд, по четырем из них уже состоялись приговоры.

Прокуратура призывает граждан быть внимательными и не передавать посторонним лицам данные своих банковских карт и коды доступа. При наличии информации о возможном использовании подобного оборудования сообщать в правоохранительные органы.

Напомним, ранее полиция задержала казахстанца, которого подозревают в пособничестве мошенникам. По данным МВД, мужчина отправлял sim-карты в Россию и получал оплату криптой.

В мае этого года в Алматы задержали предполагаемую пособницу мошенников, которая за денежное вознаграждение активировала сотни абонентских номеров.

Также Алматы раскрыли преступную схему интернет-мошенничества с применением устройства "Sim-box". Тогда потерпевшая поверила в легенду про "безопасный счет" и передала злоумышленникам более 19 млн тенге.

