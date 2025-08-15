Поймали с поличным: мужчину на угнанной машине задержали в Караганде

Стражи порядка Караганды сообщили о задержании предполагаемого автоугонщика - в полиции отметили, что его поймали с поличным, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД Казахстана.

Инцидент произошел сегодня, 15 августа, ранним утром. На пульт "102" поступило сообщение о краже автомобиля Toyota Carina на улице Н. Абдирова.

Информацию об угоне передали патрульным. Вскоре пропавший автомобиль обнаружили на заправке на улице Ерубаева.

"Полицейские заметили машину, и водитель, увидев их, резко рванул с места, пытаясь скрыться. Экипаж немедленно вызвал подкрепление. Благодаря профессиональным действиям полицейских, автомобиль удалось заблокировать, а нарушителя задержать", - заявили в полиции.

За рулем угнанного авто находился 26-летний парень. В настоящий момент в отношении него возбуждено уголовное дело - ведется расследование.

Добавим, что в соответствии с ч. 1 ст. 200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 932 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

