Казахстанец после свадьбы пригласил друзей к себе домой и совершил убийство

В Мангистауской области вынесли приговор мужчине, который пригласил к себе домой гостей свадьбы, но в ходе ссоры убил одного из присутствующих, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

В Мунайлинском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении Т., обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерти потерпевшего.

"После завершения свадебного торжества гость мероприятия Т. пригласил друзей к себе домой. В ходе возникшей ссоры с одним из гостей Т. нанес ему удар по голове, причинив тяжкий вред здоровью. В результате полученных травм потерпевший скончался", - рассказали в суде.

При назначении наказания суд не установил смягчающих обстоятельств. В качестве отягчающего обстоятельства суд признал совершение подсудимым преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет.

Также сегодня в Мангистауской области вынесли приговор по делу о гибели школьника в селе Акжигит. Сообщалось, что подсудимый Ж. собрал у подземного перехода под железнодорожными путями учеников 11-го класса, выстроил их в ряд и, под предлогом "воспитательной работы", начал наносить удары кулаками в грудь. Один из школьников скончался.

В июне этого года вынесли приговор за убийство из хулиганских побуждений, произошедшее в ноябре прошлого года в Кокшетау. Мужчина погиб в день своей свадьбы.

