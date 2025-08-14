"Присвоили почти 4 млрд тенге": строительную компанию из Астаны подозревают в обмане 300 дольщиков

В Астане возбудили уголовное дело в отношении руководителей одной из строительных компаний, которых подозревают в присвоении почти 4 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным информационного портала МВД Polisia.kz, в Астане полицейские расследуют дело о недобросовестных застройщиках.

"В следственном управлении департамента полиции столицы расследуют уголовное дело против руководства строительной компании. Подозреваемых обвиняют в обмане более 300 граждан Казахстана.

С марта прошлого года представители ТОО без разрешительных документов рекламировали квартиры в строящемся доме МЖК "Mardan" и заключали договоры бронирования. Они обещали завершить строительство, но присвоили почти 4 млрд тенге дольщиков", - рассказали в МВД.

По решению суда акимат Астаны снес объект, чтобы защитить интересы пострадавших людей. В рамках досудебного расследования одного из руководителей ТОО взяли под стражу. Второй объявлен в розыск. Сейчас идут следственные мероприятия, ожидаются дополнительные экспертизы.

"По их итогам действиям подозреваемых дадут окончательную правовую оценку. Полиция просит пострадавших от действий руководства компании прийти в Департамент полиции Астаны по адресу: улица Сейфуллина, 37", - сказано в сообщении.

На прошлой неделе в Актобе вложившие деньги в строительство жилого дома горожане остались и без денег, и без жилья. Они призвали акимат обратить внимание на их проблему.

В конце июля жители Алматы заявили, что стали жертвами обмана со стороны строительной компании. Люди вложили миллионы в стройку дома, но остались ни с чем.

Отметим, в начале июля в Казахстане изменились правила долевого строительства. В Ассоциации застройщиков Казахстана сообщали, что новые правила усиливают защиту прав дольщиков и формируют единые прозрачные условия для всех участников рынка.

Например, с 1 сентября 2025 года ипотека будет выдаваться только на те объекты, которые получили разрешение/гарантию на привлечение средств дольщиков.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.