"Присвоили почти 4 млрд тенге": строительную компанию из Астаны подозревают в обмане 300 дольщиков

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      "Присвоили почти 4 млрд тенге": строительную компанию из Астаны подозревают в обмане 300 дольщиков

      Опубликовано:

      Стройка
      Строительство дома. Иллюстративное фото: aapsky / Getty Images

      В Астане возбудили уголовное дело в отношении руководителей одной из строительных компаний, которых подозревают в присвоении почти 4 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

      По данным информационного портала МВД Polisia.kz, в Астане полицейские расследуют дело о недобросовестных застройщиках.

      "В следственном управлении департамента полиции столицы расследуют уголовное дело против руководства строительной компании. Подозреваемых обвиняют в обмане более 300 граждан Казахстана.

      С марта прошлого года представители ТОО без разрешительных документов рекламировали квартиры в строящемся доме МЖК "Mardan" и заключали договоры бронирования. Они обещали завершить строительство, но присвоили почти 4 млрд тенге дольщиков", - рассказали в МВД.

      По решению суда акимат Астаны снес объект, чтобы защитить интересы пострадавших людей. В рамках досудебного расследования одного из руководителей ТОО взяли под стражу. Второй объявлен в розыск. Сейчас идут следственные мероприятия, ожидаются дополнительные экспертизы.

      "По их итогам действиям подозреваемых дадут окончательную правовую оценку. Полиция просит пострадавших от действий руководства компании прийти в Департамент полиции Астаны по адресу: улица Сейфуллина, 37", - сказано в сообщении.

      На прошлой неделе в Актобе вложившие деньги в строительство жилого дома горожане остались и без денег, и без жилья. Они призвали акимат обратить внимание на их проблему.

      В конце июля жители Алматы заявили, что стали жертвами обмана со стороны строительной компании. Люди вложили миллионы в стройку дома, но остались ни с чем.

      Отметим, в начале июля в Казахстане изменились правила долевого строительства. В Ассоциации застройщиков Казахстана сообщали, что новые правила усиливают защиту прав дольщиков и формируют единые прозрачные условия для всех участников рынка.

      Например, с 1 сентября 2025 года ипотека будет выдаваться только на те объекты, которые получили разрешение/гарантию на привлечение средств дольщиков.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.