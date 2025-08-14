"Присвоили почти 4 млрд тенге": строительную компанию из Астаны подозревают в обмане 300 дольщиков
Опубликовано:
В Астане возбудили уголовное дело в отношении руководителей одной из строительных компаний, которых подозревают в присвоении почти 4 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
По данным информационного портала МВД Polisia.kz, в Астане полицейские расследуют дело о недобросовестных застройщиках.
"В следственном управлении департамента полиции столицы расследуют уголовное дело против руководства строительной компании. Подозреваемых обвиняют в обмане более 300 граждан Казахстана.
С марта прошлого года представители ТОО без разрешительных документов рекламировали квартиры в строящемся доме МЖК "Mardan" и заключали договоры бронирования. Они обещали завершить строительство, но присвоили почти 4 млрд тенге дольщиков", - рассказали в МВД.
По решению суда акимат Астаны снес объект, чтобы защитить интересы пострадавших людей. В рамках досудебного расследования одного из руководителей ТОО взяли под стражу. Второй объявлен в розыск. Сейчас идут следственные мероприятия, ожидаются дополнительные экспертизы.
"По их итогам действиям подозреваемых дадут окончательную правовую оценку. Полиция просит пострадавших от действий руководства компании прийти в Департамент полиции Астаны по адресу: улица Сейфуллина, 37", - сказано в сообщении.
На прошлой неделе в Актобе вложившие деньги в строительство жилого дома горожане остались и без денег, и без жилья. Они призвали акимат обратить внимание на их проблему.
В конце июля жители Алматы заявили, что стали жертвами обмана со стороны строительной компании. Люди вложили миллионы в стройку дома, но остались ни с чем.
Отметим, в начале июля в Казахстане изменились правила долевого строительства. В Ассоциации застройщиков Казахстана сообщали, что новые правила усиливают защиту прав дольщиков и формируют единые прозрачные условия для всех участников рынка.
Например, с 1 сентября 2025 года ипотека будет выдаваться только на те объекты, которые получили разрешение/гарантию на привлечение средств дольщиков.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2275272-prisvoili-pochti-4-mlrd-tenge-stroitelnuyu-kompaniyu-iz-astany-podozrevayut-v-obmane-300-dolshchikov/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах