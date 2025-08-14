jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Чиновница заплатит за то, что не обеспечила связь с судом по телефону в Костанайской области

      Опубликовано:

      Чиновница
      Расстроенная женщина. Иллюстративное фото: naruecha jenthaisong / Getty Images

      Штраф за несвоевременно принятые меры наложили на главу отдела районного управления государственных доходов в Костанайской области, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, вопрос о применении мер процессуального принуждения рассмотрели на судебном заседании в специализированном межрайонном административном суде Костанайской области.

      Он касался наложения денежного взыскания по административному делу в отношении руководителя отдела управления государственных доходов по Камыстинскому району.

      В июне 2025 года в целях подготовки административного дела к предварительному слушанию суд привлек в качестве заинтересованного лица УГД по Камыстинскому району. Уведомление отправили посредством электронного сервиса ЕСЭДО.

      "Однако представители УГД по Камыстинскому району в суд не явились, доверенность и номер телефона для подключения посредством приложения WhatsApp к предварительному слушанию суду своевременно не направили", - отметили в суде.

      Неявку на предварительное судебное заседание суд расценил как уклонение от исполнения требований суда.

      В суде руководитель отдела управления государственных доходов пояснила, что не осуществила должным образом контроль по исполнению определения суда. Вину она признала в полном объеме, обязуясь не допускать подобных фактов.

      За неявку, несвоевременное представление отзыва и иные нарушения суд вправе наложить денежное взыскание в размере 20 МРП.

      В суде подчеркнули, что руководитель отдела УГД по Камыстинскому району должна была проконтролировать исполнение определения суда, направить своевременный отзыв посредством ЕСЭДО и обеспечить связь с судом по телефону.

      "Однако действия по исполнению требований суда не были своевременно предприняты, что затянуло рассмотрение дела", - установил суд.

      В связи с этим суд применил к руководителю отдела УГД по Камыстинскому району меру процессуального принуждения в виде денежного взыскания в размере 20 МРП, что составляет 78 640 тенге. Деньги подлежат зачислению в республиканский бюджет.

      Ранее стало известно, что в Восточно-Казахстанской области руководителя отдела земельных отношений оштрафовали за размещение ложной информации на интернет-странице госоргана. В стране на текущий момент это единственный факт привлечения должностного лица к административной ответственности по данной статье.

      В Западном Казахстане 10 домов на сумму 53 млн тенге построили из госсредств в Акжайыкском районе. Но они простаивали из-за недобросовестного чиновника из отдела ЖКХ. Его привлекли к дисциплинарной ответственности.

