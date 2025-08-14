"Павлодарка выбросила детей из окна": выжившему ребенку нужен год на восстановление

В Павлодаре ребенка выписали из больницы после падения с высоты. Его мать остается в реанимации в тяжелом состоянии, передает NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения региона.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана ( список доступен здесь ).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ребенка 2017 года рождения 13 августа выписали из больницы с положительной динамикой.

Состояние при выписке врачи оценили как удовлетворительное. Ему прописали соблюдать строгий постельный режим в течение одного месяца.

"В дальнейшем необходима реабилитация в течение года в реабилитационном центре по месту жительства", - отметили в управлении здравоохранения.

Сообщается и о состоянии матери ребенка. В настоящее время пациентка находится в отделении реанимации, женщина в сознании.

"Состояние тяжелое. Проведены операции по поводу переломов пяточных костей и правой плечевой кости", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, 30 июля в службу скорой помощи поступил вызов от прохожего. Повод - в одном из домов по улице Нурмагамбетова в Павлодаре женщина выбросила из окна пятого этажа двоих детей, после чего попыталась свести счеты с жизнью.

Двоих детей 2024 и 2017 годов рождения в тяжелом состоянии доставили в детскую областную больницу. Женщину в тяжелом состоянии доставили в Павлодарскую городскую больницу №1.

Позже в департаменте полиции прокомментировали трагедию и сообщили, что возбуждены уголовные дела.

У полуторагодовалого малыша удалили размозженную левую почку. У него останавливалось сердце, но его удалось реанимировать. Позже стало известно, что ребенок скончался.

Соседи женщины, которая, по версии очевидцев, выбросила своих детей из окна, а затем пыталась покончить с собой, рассказали подробности трагедии.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.