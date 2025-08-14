"Натравил разъяренных собак": в полиции прокомментировали инцидент с нападением псов в Алматы
В Алматы на видео сняли нападение собак на человека. К административной ответственности привлекли обе стороны конфликта, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.
В одном из Telegram-каналов сообщили, что в Алатауском районе Алматы неизвестный мужчина якобы натравил разъяренных собак на человека. Опубликовано и видео, на котором слышно крики лежащего на земле человека. В это время рядом бегали и лаяли две собаки.
В пресс-службе Департамента полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ прокомментировали инцидент. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов привлекли к ответственности участников ночного конфликта, в котором были нарушены правила тишины и выгула собак.
"По прибытию на место происшествия мы установили, что двое мужчин в состоянии опьянения громко выясняли отношения, на что прохожий, выгуливавший собаку, сделал им замечание. Возникла словесная перепалка, в ходе которой сорвавшаяся с поводка собака напала на оппонентов", - пояснил начальник Управления полиции Алатауского района Едилхан Байгараев.
В итоге к административной ответственности были привлечены обе стороны: за нарушение тишины в ночное время, мелкое хулиганство, появление в общественном месте в нетрезвом состоянии, а также за нарушение правил содержания животных.
Согласно информации на официальном портале eGov, свободный выгул собак (без поводка и намордника) разрешается только:
- на площадках для свободного выгула,
- на дрессировочных площадках для собак.
Владелец может не надевать постоянно на собаку намордник, но должен носить его с собой, чтобы надеть при необходимости.
Кроме того, согласно правилам, собаки, помимо обычных, подразделяются, и на требующих особой ответственности владельца. К таким относят собак следующих пород:
- американский питбультерьер;
- американский стаффордширский терьер;
- бультерьер;
- стаффордширский бультерьер;
- ротвейлер;
- метисы вышеперечисленных пород.
Для таких собак выгул разрешается на коротком поводке и в наморднике, и исключительно на площадках для свободного выгула либо на дрессировочных площадках. На территории города свободный выгул запрещен. Владельцем может являться только лицо старше 21 года.
Напомним, ранее в селе Жалпаксай Алматинской области произошло нападение собак на 10-летнего мальчика, который с другими детьми играл на футбольном поле. Позже стали известны подробности произошедшего. У четвероклассника были множественные раны головы и тела.
До этого бойцовская собака напала на жительницу Астаны. Местные жители просят привлечь к ответственности хозяина животного, которое разгуливает по улицам без намордника.
Также в столице мужчина подал иск о компенсации морального вреда в размере 1 млн тенге к владельцу покусавшей его собаки. В итоге суд постановил частично удовлетворить требования мужчины.
