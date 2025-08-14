"Натравил разъяренных собак": в полиции прокомментировали инцидент с нападением псов в Алматы

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      "Натравил разъяренных собак": в полиции прокомментировали инцидент с нападением псов в Алматы

      Опубликовано:

      Злая собака
      Собака лает. Иллюстративное фото: Zelenenka / Getty Images

      В Алматы на видео сняли нападение собак на человека. К административной ответственности привлекли обе стороны конфликта, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.

      В одном из Telegram-каналов сообщили, что в Алатауском районе Алматы неизвестный мужчина якобы натравил разъяренных собак на человека. Опубликовано и видео, на котором слышно крики лежащего на земле человека. В это время рядом бегали и лаяли две собаки.

      В пресс-службе Департамента полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ прокомментировали инцидент. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов привлекли к ответственности участников ночного конфликта, в котором были нарушены правила тишины и выгула собак.

      "По прибытию на место происшествия мы установили, что двое мужчин в состоянии опьянения громко выясняли отношения, на что прохожий, выгуливавший собаку, сделал им замечание. Возникла словесная перепалка, в ходе которой сорвавшаяся с поводка собака напала на оппонентов", - пояснил начальник Управления полиции Алатауского района Едилхан Байгараев.

      В итоге к административной ответственности были привлечены обе стороны: за нарушение тишины в ночное время, мелкое хулиганство, появление в общественном месте в нетрезвом состоянии, а также за нарушение правил содержания животных.

      Согласно информации на официальном портале eGov, свободный выгул собак (без поводка и намордника) разрешается только:

      • на площадках для свободного выгула,
      • на дрессировочных площадках для собак.

      Владелец может не надевать постоянно на собаку намордник, но должен носить его с собой, чтобы надеть при необходимости.

      Кроме того, согласно правилам, собаки, помимо обычных, подразделяются, и на требующих особой ответственности владельца. К таким относят собак следующих пород:

      • американский питбультерьер;
      • американский стаффордширский терьер;
      • бультерьер;
      • стаффордширский бультерьер;
      • ротвейлер;
      • метисы вышеперечисленных пород.

      Для таких собак выгул разрешается на коротком поводке и в наморднике, и исключительно на площадках для свободного выгула либо на дрессировочных площадках. На территории города свободный выгул запрещен. Владельцем может являться только лицо старше 21 года.

      Напомним, ранее в селе Жалпаксай Алматинской области произошло нападение собак на 10-летнего мальчика, который с другими детьми играл на футбольном поле. Позже стали известны подробности произошедшего. У четвероклассника были множественные раны головы и тела.

      До этого бойцовская собака напала на жительницу Астаны. Местные жители просят привлечь к ответственности хозяина животного, которое разгуливает по улицам без намордника.

      Также в столице мужчина подал иск о компенсации морального вреда в размере 1 млн тенге к владельцу покусавшей его собаки. В итоге суд постановил частично удовлетворить требования мужчины.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.