Сейф с крупной суммой денег украли из дома жителей Алматы с помощью чемодана (видео)
Опубликовано:
Полицейские задержали подозреваемого, которого обвиняют в том, что он вынес крупную сумму денег в сейфе из частного дома с помощью чемодана, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.
По данным Департамента полиции города, в Алматы арестовали 33-летнего мужчину, подозреваемого в краже сейфа из частного дома. В сейфе находилась крупная сумма денег. На кадрах видно, как мужчина вынес чужой сейф в чемодане.
"На данный момент расследование показало, что он причастен к еще одному аналогичному преступлению. Мы выяснили, что он крал только ночью и, возможно, действовал в других районах города.
Сейчас мы активно ищем все возможные эпизоды его преступлений. Отметим, что ранее он уже был осужден за кражу. Сейчас задержанный находится под стражей", - сообщил заместитель начальника отдела полиции при УП Алатауского района Асет Копешбаев.
В начале августа этого года мы писали, что золото на 102 млн тенге похитили из сейфа казахстанки.
Также сообщалось, что в Астане задержали мужчину, которого подозревают в краже сейфа с деньгами. По версии следствия, он залез на второй этаж, после чего выкрал сейф.
В июле в Костанайской области задержали мужчину, подозреваемого в краже из магазина на 5 млн тенге. Были похищены деньги из сейфа и некоторые дорогие товары.
