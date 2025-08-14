Гибель 46 шахтеров в Караганде: подсудимый заявил, что за 2 года так и не понял причину взрыва

В Караганде идет суд по делу о гибели 46 сотрудников в шахте им. Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" (сейчас Qarmet). Один из подсудимых согласился ответить на вопросы журналистов, передает "31 канал".

Вчера прошли судебные прения по делу о взрыве, который в октябре 2023 года унес жизни 46 горняков. Заседание началось с того, что адвокат подсудимых потребовал отвода прокурора и судьи.

Вдовы шахтеров требуют максимального наказания для 10 руководящих работников шахты им. Костенко. 8 из них под арестом, один - под домашним арестом и 1 - под подпиской о невыезде. Все они уверяли, что не знали о том, что в шахте уже с сентября происходило несколько возгораний и фиксировалось превышение метана.

"Мы никогда в жизни не поверим, что люди, занимавшие руководящие должности, которые сидят на скамье подсудимых, не знали о том, что происходит в шахте", - поделилась сестра погибшего шахтера Сергея Котвицкого Ольга.

"Ограничиваться руководящим составом только шахты - это совершенно несправедливо. Ведь руководство "Испат Кармета", высшее руководство в департаменте, которое было, они же давали какие-то указания", - говорит вдова погибшего шахтера Ольга Киселева.

По словам адвокатов, обвинения подсудимым написаны одинаково слово в слово, хотя должности у всех были разные. А судья это допустил. Поэтому потребовали отвода его и прокурора. Суд ходатайства отклонил.

Один из подсудимых согласился дать интервью. По его словам, ни один пункт его должностной инструкции не пересекается с правилами безопасности, которые он якобы нарушил. За почти два года за решеткой он так и не нашел причины взрыва.

"Что постоянно вертится в голове - это те телефонные переговоры, которые являлись последними информационными сообщениями с места событий. В тех данных прозвучало, что они видят, что где-то вдалеке в завале горит, то есть, по их данным, которые они давали дежурному по шахте, пожар возник и начал распространяться из недоступного пространства, заваленной части объекта", - рассказал подсудимый, экс-заместитель главного инженера по технике безопасности шахты имени Костенко Дмитрий Федоренко.

В деле 108 томов, 74 потерпевших, около 250 свидетелей.

Напомним, трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" (ныне Qarmet) произошла в Караганде ночью 28 октября 2023 года. В результате происшествия погибли 46 горняков - были опубликованы их имена и фотографии.

По факту ЧП Генпрокуратура начала досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Спустя год Генпрокуратура обнародовала результаты расследования аварии, а также озвучила фамилии подозреваемых.

В феврале этого года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил о завершении расследования уголовного дела. Он отметил, что по нему проходят 10 фигурантов.

Позже в прокуратуре Карагандинской области рассказали, что дело состоит из 106 томов. В марте начался суд.

Вчера стало известно, что от шести до восьми лет лишения свободы затребовали гособвинители для бывшего руководства шахты имени Костенко.

Добавим, что согласно ч.3 ст.277 УК РК нарушение правил безопасности ведения горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

