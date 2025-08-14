"Бухгалтерские услуги онлайн": астанчанку подозревают в присвоении 12 млн тенге

В Астане частная организация лишилась 12 млн тенге, доверившись бухгалтеру, которая предоставляла услуги онлайн, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

На медиапортале МВД сообщили, что полицейские задержали 49-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве. По информации правоохранительных органов, один из столичных ТОО заключило с ней договор на бухгалтерские услуги, но женщина не выполнила свои обязательства.

"Злоумышленница предлагала услуги бухгалтера через интернет. Она убедила индивидуального предпринимателя перевести крупную сумму денег. После перевода мошенница присвоила часть средств. Ущерб составил 12 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

Заведено уголовное дело. Расследование продолжается.

Полиция предупреждает - нужно быть осторожными при заключении сделок с незнакомцами. Нельзя переводить деньги ни под каким предлогом.

Напомним, согласно статье 190 УК РК Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что в Шымкенте перед судом предстала главный бухгалтер школы, которую заподозрили в растрате 451 млн тенге из бюджета.

Также сообщалось, 23-летнего карагандинца подозревают в обмане пенсионерок на сумму около 12 млн тенге. Молодого человека задержали полицейские.

А в Костанайской области выявили трех 15-летних жителей Житикары, которые продавали свои аккаунты в WhatsApp телефонным мошенникам, из-за чего две женщины лишились около 12 млн тенге.

