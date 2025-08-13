Задержание казахстанского военного дипломата в Польше подтвердили официально
В Центре международных отношений Минобороны подтвердили информацию, которая несколько дней "гуляла" в Сети - о задержании сотрудника аппарата казахстанского военного атташе в Польше, передает NUR.KZ.
По данному поводу в Telegram-канале Минобороны опубликовано информационное сообщение.
По данным ведомства, Центр международных отношений подтверждает факт задержания сотрудника аппарата казахстанского военного атташе польскими правоохранительными органами.
"В настоящее время ведется взаимодействие с иностранной стороной над разрешением данной ситуации. Предпринимаются необходимые меры по защите прав и законных интересов гражданина Республики Казахстан", - говорится в заявлении.
Напомним, ранее на брифинге в Антикоре сообщили об уголовном деле в отношении бывшего командующего войсками регионального командования "Восток" - его подозревают в коррупции.
До этого в Сети появилась информация о задержании в Алматы ряда высокопоставленных военных. Позже в МВД сообщили, что в отношении военных ведется расследование.
Также военный суд Акмолинского гарнизона приговорил военнослужащего к ограничению свободы и обязательным работам за мошенничество, связанное с оформлением онлайн-кредитов.
А в военном суде Актюбинского гарнизона было рассмотрено уголовное дело в отношении начальника Западного регионального управления военного следствия МВД РК и старшего следователя.
