Костанаец заплатит за громкоговоритель на авто

В Костанае оштрафовали водителя за установку на транспортном средстве громкоговорителя без соответствующего разрешения, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, специализированным судом по административным правонарушениям Костаная рассмотрено дело в отношении мужчины за установку на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройства для подачи звуковых сигналов (ч.2 ст.603 КоАП).

Согласно протоколу об административном правонарушении, 3 августа 2025 года в Костанае мужчина управляя автомобилем с установленным громкоговорящим устройством (СГУ) без соответствующего разрешения уполномоченных органов.

В ходе судебного заседания водитель вину признал частично, подтвердив, что действительно 3 августа 2025 года на его автомобиле было установлено громкоговорящее устройство, но при его покупке ему сказали, что данное устройство не является СГУ.

Постановлением суда мужчина признан виновным, ему назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 98 300 тенге с конфискацией указанного устройства.

Постановление в законную силу не вступило.

Добавим, что по ч.2 ст.603 КоАП установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) влечет штраф на физических лиц в размере двадцати пяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей, с конфискацией указанных устройств.

