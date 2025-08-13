Работникам детских садов в Астане недоплатили 1 млрд тенге
В Астане в дошкольных организациях выявили нарушения по невыплате зарплаты и перечислениям социальных платежей, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.
На официальном сайте ведомства сообщили, что проверку проводила прокуратура района Сарыарка: провели анализ по вопросу своевременной выплаты заработной платы и иных социальных отчислений работникам дошкольных организаций.
"В ходе анализа установлены нарушения по невыплате заработной платы, перечислениям обязательных пенсионных отчислений, социальных налогов, медицинского страхования свыше 2 100 работникам дошкольных организаций города", - сообщили в столичной прокуратуре.
По результатам рассмотрения акта надзора задолженность в размере 1 млрд тенге по заработной плате полностью погашена.
За допущенные нарушения должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В мае мы писали, что в Акмолинской области выявили задолженность по заработной плате перед учителями в 9 школах на общую сумму 80 млн тенге.
Ранее стало известно, что в Восточно-Казахстанкой области школьным учителям недоплатили 28 млн тенге. В итоге права педагогов образовательных организаций на командировочные выплаты восстановили.
А в Бейнеуском районе Мангистауской области выявили педагогов, устроившихся на работу в школы с поддельными свидетельствами о прохождении курсов профессиональной переподготовки. Семь человек приговорили к штрафам.
