АО "Алматинские Электрические станции" оштрафовали на 4,4 млрд тенге

Решением суда АО "Алматинские Электрические Станции" (АО "АлЭС") оштрафовано на 4,4 млрд тенге за нарушение требований антимонопольного законодательства, передает NUR.KZ со ссылкой на АЗРК.

Как рассказали в Агентстве по защите и развитию конкуренции, расследование было инициировано для защиты прав субъектов рынка, осуществляющих деятельность на территории Индустриальной зоны в Алматы.

"Индустриальная зона создана в целях оказания государственной поддержки частному предпринимательству и предназначена для развития в городе Алматы приоритетных отраслей промышленности. На ее территории зарегистрировано 118 субъектов предпринимательства, общий объем инвестиций которых превышает 400 млрд тенге. В целях сокращения затрат на подведение и потребление энергоресурсов, государством проложены сети, напрямую подключенные к шинам ТЭЦ-2.

Расследование Департамента выявило, что АО "АлЭС", вопреки отсутствию городских электрических сетей на территории индустриальной зоны, обязывало энергоснабжающую организацию приобретать электрическую энергию с дополнительной услугой передачи по сетям аффилированной энергопередающей организации", - сказано в сообщении.

В итоге, судом АО было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 4,4 млрд тенге. Постановление вступило в законную силу, штраф оплачен в полном объеме.

Как указано на сайте АО, "АлЭС" - это энергопроизводящая организация, осуществляющая деятельность по производству тепла и электроэнергии в городе Алматы и Алматинской области.

АО "АлЭС" обеспечивает электроэнергией и теплом население, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, является субъектом естественной монополии по производству тепловой энергии. В организационную структуру АО "АлЭС" входят 8 производственных подразделений.

Ранее сообщалось, что ТОО в Алматинской области привлекли к административной ответственности за антропогенное воздействие на окружающую среду без необходимого экологического разрешения.

Помимо этого, в Актобе за загрязнение природы оштрафовали предприятие ТОО "Восход Хром" на 2,9 млрд тенге.

Также после жалоб жителей района Карагандинской области местное промышленное предприятие оштрафовали на 300 млн тенге за сброс фекалий на открытый рельеф.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.