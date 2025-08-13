Казахстанец подорвался на мине во время участия в боевых действиях в Донецкой области

В суде №2 Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении казахстанца, обвиняемого в участии в боевых действиях на территории иностранного государства, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело рассматривалось по ст.172 УК.

В суде установлено, что житель Атырау, будучи гражданином РК, в конце марта 2024 года прибыл в Москву, где добровольно заключил контракт с уполномоченными органами РФ для прохождения воинской службы.

После краткосрочного обучения и получения обмундирования в качестве военного медика в составе танкового полка неправомерно участвовал в боевых действиях в Донецкой области.

В декабре 2024 года, участвуя в боевых действиях, подорвался на взрывном устройстве, получил осколочное ранение и был госпитализирован в военный госпиталь.

Прокурор просил назначить мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

Подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Санкцией ст.172 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: наличие на иждивении малолетнего ребенка и чистосердечное раскаяние. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Приговором суда казахстанцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее житель Алматы был осужден к 5 годам лишения свободы за умышленное неправомерное участие в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства. Приговор суда уже вступил в законную силу.

Житель Жезказгана получил 4 года и 6 месяцев лишения свободы за то, что принимал участие в военных действиях в Украине.

МВД обращалось к казахстанцам и предупреждало об ответственности за участие в вооруженных конфликтах в других странах за денежное вознаграждение.

