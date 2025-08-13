Казахстанец подорвался на мине во время участия в боевых действиях в Донецкой области
В суде №2 Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении казахстанца, обвиняемого в участии в боевых действиях на территории иностранного государства, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело рассматривалось по ст.172 УК.
В суде установлено, что житель Атырау, будучи гражданином РК, в конце марта 2024 года прибыл в Москву, где добровольно заключил контракт с уполномоченными органами РФ для прохождения воинской службы.
После краткосрочного обучения и получения обмундирования в качестве военного медика в составе танкового полка неправомерно участвовал в боевых действиях в Донецкой области.
В декабре 2024 года, участвуя в боевых действиях, подорвался на взрывном устройстве, получил осколочное ранение и был госпитализирован в военный госпиталь.
Прокурор просил назначить мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.
Подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
Санкцией ст.172 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: наличие на иждивении малолетнего ребенка и чистосердечное раскаяние. Отягчающих обстоятельств не установлено.
Приговором суда казахстанцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее житель Алматы был осужден к 5 годам лишения свободы за умышленное неправомерное участие в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства. Приговор суда уже вступил в законную силу.
Житель Жезказгана получил 4 года и 6 месяцев лишения свободы за то, что принимал участие в военных действиях в Украине.
МВД обращалось к казахстанцам и предупреждало об ответственности за участие в вооруженных конфликтах в других странах за денежное вознаграждение.
