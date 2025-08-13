Дело Омашева и Ташпулатова: в АФМ сообщили о вынесении приговора

В Туркестане вынесен приговор в отношении Омашева Р. и Ташпулатова Э. по факту производства и сбыта некурительных табачных изделий (снюс), передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

По данным официального Telegram-канала ведомства, расследование проведено Департаментом АФМ по Туркестанской области.

В ходе спецоперации ликвидирован подпольный цех, размещенный на площади 1 000 кв. м. и задействовавший ежедневно свыше 30 рабочих.

Установлена схема преступной деятельности - от заготовки сырья и организации логистики до каналов сбыта через крупных оптовых поставщиков в Астане, Алматы и Шымкенте.

По информации АФМ, из незаконного оборота изъято 635 коробок готовой запрещенной продукции и 57 канистр ароматизаторов и токсичных примесей, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан.

С санкции суда наложен арест на оборудование для производства, а также автомашину, приобретенную на преступные доходы.

"Судом организаторы незаконного бизнеса признаны виновными и приговорены к штрафу.

Автомашина и оборудование обращены в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу", - отметили в ведомстве.

Напомним, об этом деле в АФМ рассказывали в апреле 2025 года. Отмечалось, что в Туркестанской области был ликвидирован подпольный цех по изготовлению некурительных табачных изделий (снюсов).

В июле этого года в Антитабачной коалиции заявили, что табачная индустрия пытается аннулировать запрет на снюсы и вейпы через техрегламент. Председатель организации Джамиля Садыкова поделилась мнением, возможна ли отмена запрета этой опасной для молодежи продукции, и кому это выгодно.

