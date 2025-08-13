Дело Омашева и Ташпулатова: в АФМ сообщили о вынесении приговора
Опубликовано:
В Туркестане вынесен приговор в отношении Омашева Р. и Ташпулатова Э. по факту производства и сбыта некурительных табачных изделий (снюс), передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
По данным официального Telegram-канала ведомства, расследование проведено Департаментом АФМ по Туркестанской области.
В ходе спецоперации ликвидирован подпольный цех, размещенный на площади 1 000 кв. м. и задействовавший ежедневно свыше 30 рабочих.
Установлена схема преступной деятельности - от заготовки сырья и организации логистики до каналов сбыта через крупных оптовых поставщиков в Астане, Алматы и Шымкенте.
По информации АФМ, из незаконного оборота изъято 635 коробок готовой запрещенной продукции и 57 канистр ароматизаторов и токсичных примесей, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан.
С санкции суда наложен арест на оборудование для производства, а также автомашину, приобретенную на преступные доходы.
"Судом организаторы незаконного бизнеса признаны виновными и приговорены к штрафу.
Автомашина и оборудование обращены в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу", - отметили в ведомстве.
Напомним, об этом деле в АФМ рассказывали в апреле 2025 года. Отмечалось, что в Туркестанской области был ликвидирован подпольный цех по изготовлению некурительных табачных изделий (снюсов).
В июле этого года в Антитабачной коалиции заявили, что табачная индустрия пытается аннулировать запрет на снюсы и вейпы через техрегламент. Председатель организации Джамиля Садыкова поделилась мнением, возможна ли отмена запрета этой опасной для молодежи продукции, и кому это выгодно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2274690-delo-omasheva-i-tashpulatova-v-afm-soobshchili-o-vynesenii-prigovora/
