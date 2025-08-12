jitsu gif
    Происшествия
      Авто, квартиры и ценные бумаги: школьного бухгалтера в Шымкенте судили за растрату 451 млн тенге

      Опубликовано:

      Женщина-бухгалтер
      Бухгалтер. Иллюстративное фото: AndreyPopov / Getty Images

      В Шымкенте перед судом предстала главный бухгалтер школы, которую заподозрили в растрате 451 млн тенге из бюджета, передает NUR.KZ со ссылкой на суды города.

      В межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении казахстанки, которая работала школьным бухгалтером. Она предстала перед судом за хищение бюджетных средств в особо крупном размере лицом, приравненным на выполнение государственных функций, легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем в особо крупном размере.

      "Б. являясь главным бухгалтером школы, используя свое служебное положение растратила вверенное имущество в особо крупном размере, причинив государству материальный ущерб в размере 451 173 978 тенге.

      Кроме того, Б. приобрела автомашины, квартиры, земельный участок и ценные бумаги, тем самым, легализовала денежные средства и имущества в крупных размерах полученные преступным путем", - отмечается в сообщении суда.

      Отмечается, что вина подсудимой доказана ее показаниями, показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, результатами негласных следственных действий и другими доказательствами собранными по делу.

      Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы. Представитель потерпевшего просил назначить наказание в соответствии с законом.

      Подсудимая, полностью признав вину, чистосердечно раскаялась в содеянном и просила суд отсрочить наказание.

      "Суд признал Б. виновной по п.2, ч.4, ст.189, п.1, ч.3, ст.218 УК и окончательно назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы", - заявили в суде.

      Приговор суда не вступил в законную силу.

      Недавно мы писали, что в СКО вынесли приговор бухгалтеру районного отдела образования за хищение почти 40 млн тенге, а ее руководителя лишили должности из-за допущенных нарушений.

      Ранее в Туркестанской области 46 работников Жетысайского отдела образования осудили за хищение более 4 млрд тенге. По данным следствия, хищение бюджетных средств осуществлялось путем незаконного перечисления зарплаты на банковские счета знакомых и родственников, которые фактически не работали в школах.

      Добавим, что по п.2 ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

